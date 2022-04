Volevo fare la Rockstar 2: anticipazioni della quarta puntata in onda su Rai 2

Condividi su

Rai 2 propone oggi la quarta puntata della serie tv Volevo fare la Rockstar 2. Si tratta di un prodotto con atmosfere da commedia, in particolare da family comedy.

La produzione è italiana, le puntate proposte sono quattro, ognuna della durata di un’ora e quaranta minuti.

Volevo fare la Rockstar 2 quarta puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Matteo Oleotto. Protagonisti principali sono Olivia Mazzuccato e Francesco Colombo interpretati rispettivamente da Valentina Bellè e Giuseppe Battiston. Nel cast anche Angela Finocchiaro nel ruolo di Nice Zignoni.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Cormons e Gorizia nel Friuli Venezia Giulia. Alcune scene sono state girate anche in Slovenia in particolare nella capitale Lubiana.

La produzione è della Pepito Produzioni in collaborazione con EAStunt per Rai Fiction. La serie è stata venduta anche all’estero con il titolo I Want to be a Rock Star.

Nel quinto episodio Olivia si aspetta una svolta nel suo rapporto con Francesco che invece la lascia da sola con un segreto da custodire: al momento ha ben altre preoccupazioni. A rendere la situazione più difficile ci pensa Silvia, che porta Olli ad un festival letterario dove incontra Sorgente, il capo di una rivista online, che le offre un lavoro a Milano. Olivia, sconcertata, rifiuta. Fabio ed Eros intanto studiano con la loro gang un piano per vendicarsi di Antonio, ma si scontreranno con un nemico ancora più potente.

Sesto episodio

Olli rimane sotto shock quando scopre che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio, ma ha la forza di reagire e decide di provare la strada di Milano, piena di speranza. Non sa che proprio per questo motivo, in preda ai bollori adolescenziali, le gemelle si cacceranno in un mare di guai. In uno sfortunato gioco di incastri, complice la dr0ga che Eros cerca goffamente di smerciare, l’ombra del disastro aleggia sulla vita dei Mazzuccato.

Volevo fare la Rockstar – il cast completo

Di seguito il cast della serie Volevo fare la Rockstar 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Valentina Bellè : Olivia Mazzuccato

: Olivia Mazzuccato Angela Finocchiaro : Nice Zignoni

: Nice Zignoni Emanuela Grimalda : Nadia Casarin

: Nadia Casarin Giuseppe Battiston : Francesco Colombo

: Francesco Colombo Caterina Baccicchetto : Emma Mazzuccato

: Emma Mazzuccato Viola Mestriner : Viola Mazzuccato

: Viola Mazzuccato Riccardo Maria Manera : Eros Mazzuccato

: Eros Mazzuccato Margherita Morchio : Martina Colombo

: Martina Colombo Fabrizio Costella : Antonio Morganti

: Antonio Morganti Sara Lazzaro : Daniela

: Daniela Matteo Lai : Fulvio

: Fulvio Alessia Debandi : Vanessa

: Vanessa Lorenzo Adorni : Cesare Conte

: Cesare Conte Ernesto D’Argenio : Vittorio Erti

: Vittorio Erti Davide Iacopini : Giovanni Trevi

: Giovanni Trevi Diego Ribon : Riccardo Mancuso

: Riccardo Mancuso Teco Celio : nonno Primo

: nonno Primo Tommaso De Tuddo : Maurizio Morganti

: Maurizio Morganti Anita Kravos : Elena Moras

: Elena Moras Francesco Saias: Enea