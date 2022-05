Le Iene speciale 17 maggio: Giulio Golia racconta le truffe più celebri degli ultimi 25 anni

Condividi su

Martedì 17 maggio, in prima serata su Italia 1, è prevista la messa in onda di uno speciale de Le Iene intitolato Un paese di furbetti. La puntata sarà condotta da Giulio Golia e sarà interamente dedicata a truffe e raggiri.

Speciale Le Iene 17 maggio, le storie che più hanno colpito l’attenzione pubblica

Nel corso dello speciale de Le Iene del 17 maggio, in particolare, saranno mostrate le maggiori truffe, reali o potenziali, scoperte dal programma nei 25 anni di messa in onda. A tal proposito, nel corso della puntata, saranno mostrati dei contenuti rimasti, fino ad ora, inediti. Inoltre, saranno trasmesse anche le testimonianze dirette di coloro che hanno progettato le varie truffe. Spazio, poi, anche alle testimonianze delle vittime.

Durante lo speciale de Le Iene saranno ripercorse alcune delle truffe che hanno attirato maggiormente l’attenzione dell’opinione pubblica. Tali truffe, finite al centro di servizi del programma di Italia 1, sono poi sfociate in vere e proprie inchieste giudiziarie.

Speciale Le Iene 17 maggio, tra le storie raccontate anche quella del ‘re delle truffe’

Nello speciale de Le Iene del 17 maggio saranno raccontate diverse storie. Tra queste, si parlerà anche della vicenda legata al cosiddetto ‘re delle truffe’. L’uomo, nel 2018 finito nel mirino del programma di Italia 1, venne infatti arrestato e condannato a 5 anni. L’accusa, per lui, era quella di aver truffato alcune attività commerciali di Treviso. Il ‘re delle truffe’, poi, finì sotto processo anche per un’altra truffa, legata a un furto di identità. La vittima, in questo caso, era un ragazzo costretto a letto da una grave malattia muscolare.

Durante lo speciale de Le Iene, poi, si parlerà di alcuni casi di cronaca più recenti. Tra questi, sarà raccontata anche la vicenda dei ladri di monopattini. La maggior parte delle truffe delle quali si parlerà nello speciale, comunque, sono finalizzate a ottenere dei guadagni economici illeciti. Spesso, dietro a questi raggiri, vi è la volontà, da parte degli impostori, di mantenere uno stile di vita al di sopra delle proprie possibilità.

Con il conduttore, in studio, anche la criminologa Anna Maria Giannini

Durante lo speciale de Le Iene del 17 maggio sarà centrale l’aspetto psicologico dei truffatori. Questi, infatti, hanno spesso negato le loro gesta anche se colti sul fatto, per poi continuare le loro truffe verso altre malcapitate vittime. Per cercare di comprendere le motivazioni dietro a questo modo di agire, nel programma sarà presente Anna Maria Giannini. La donna, criminologa e direttrice del servizio di Psicologia Forense dell’Università La Sapienza di Roma, commenterà i comportamenti dei furbetti.