Le Iene Show diretta 11 ottobre: il caso Cassano su Maradona

Martedì 11 ottobre 2022 torna su Italia 1 in prima serata Le Iene Show. Al timone Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Sono affiancati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra i servizi della puntata le dichiarazioni di Antonio Cassano su Maradona, il caso di Massimo Giuseppe Bossetti per l’omicidio di Yara Gambirasio. Ma anche la battaglia delle donne iraniane per la libertà.

Le Iene, diretta 11 ottobre, la storia di Riccardo

Nella diretta di martedì 11 ottobre Belen Rodriguez e Teo Mammucari dopo i saluti di rito, lanciano il servizio dedicato alle persone che sono costrette a dipendere dall’energia elettrica per sopravvivere. L’aumento spropositato delle bollette sta aggravando gravemente la situazione economica di molte famiglie, che non riescono a sostenere questi costi.

Viene raccontata la storia di Riccardo che da febbraio 2020 è legato ai macchinari salva vita che si nutrono di corrente h24. La madre Barbara chiede aiuto per continuare ad accudire il figlio che sta per compiere 18 anni e che fino a due anni fa conduceva una vita normale. Era uno sportivo e appassionato di balli caraibici.

Le Iene hanno donato alla donna un pannello solare e lanciato una campagna di crowdfunding per una raccolta fondi.

Nina Palmieri racconta la storia di Sara, che è affetta da balbuzie e che ha subito numerosi episodi di bullismo. Ma anche di umiliazioni da parte degli insegnanti per le sue difficoltà nell’esprimersi soprattutto durante le interrogazioni orali.

La scuola si è trasformata in un incubo e per tale ragione ha scelto di ritirarsi prima del diploma. Nella sua vita però è entrato Andrea, il suo compagno. Dalla loro storia d’amore è nata una bambina, che ora ha 10 mesi.

E’ riuscita ad affrontare le proprie paure parlando per ore di fronte alle telecamere delle Iene.

Interviene Giulia Salemi per un messaggio di solidarietà dedicato alle donne iraniane che recita in persiano ma sottotitolato in italiano.

Le Iene tornano sul caso di Luca

La trasmissione si occupa anche questa settimana della storia di Luca, l’operaio 38enne ligure che si era fidanzato con una ragazza cubana, Arelis. La giovane si è recata in Serbia e da lì è riuscita a raggiungere il nostro Paese attraversando tre frontiere e passando per strade secondarie e non controllate.

Arelis che si professava innamorata di lui e che era pronta a sposarlo, è invece scappata qualche settimana fa. Luca e la fidanzata erano andati a convivere a casa di lui. Un giorno mentre Luca è uscito di casa per recarsi a lavoro, lei è fuggita e lo ha bloccato su tutti i social.

I due riescono a mettersi in contatto e Luca chiede insistentemente ad Arelis dove si trova perché vuole andare a prenderla. Le Iene sono tornate da Luca tre giorni fa ed hanno trovato residui di sostanze stupefacenti. Luca afferma che sia stata solo la donna a farne uso. A causa della donna Luca è sommerso dai debiti. Arelis è legata a lui in quanto risulta che è residente nella sua casa.

Riescono ad intervistare anche Arelis che racconta la sua versione dei fatti, spiegando che Luca si è rivelato una persona completamente diversa da quella che aveva conosciuto. Accusa poi Luca di averle fatto consumare della droga.

Truffe su Luce e Gas, la sanità in Calabria

Il programma si occupa delle truffe di Luce e Gas a partire da fasulli annunci di lavoro, che si presentano come lavori di ufficio. Dopo aver sostenuto il colloquio però i candidati si accorgono che si tratta di un porta a porta, andando casa per casa per proporre presunti sconti in bolletta.

Le venditrici utilizzano modi affabili e con una spiccata ars oratoria per cercare di acquisire nuovi clienti facendo sottoscrivere loro dei contratti. Spesso le vittime sono persone anziane e non preparate sul tema energia.

Si cambia argomento con il caso della sanità in Calabria, in particolare l’accordo con la regione per far arrivare ben 500 medici cubani in quanto c’è carenza di personale.

Prosegue il gioco delle coppie, con domande piccanti. Questa settimana i protagonisti sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Presente anche Nonno Faustino, molto popolare su Tik Tok, con la moglie.

Interviene Saverio Raimondo che legge alcuni commenti negativi e offensivi che ha ricevuto dopo il monologo che ha portato in scena la scorsa settimana.

Gli altri servizi della puntata

Veronica Ruggeri si occupa della storia di un uomo che è fidanzato da 10 anni a distanza con una donna greca, Jacqueline, che ha una figlia disabile. La particolarità è che lui non le ha mai viste di persona. L’uomo versa per la piccola 650 euro di medicine al mese, ai quali aggiungere tamponi, cibo e quota per una presunta associazione che si occupa della bambina.

Il programma racconta che per colpa dei debiti sta per essere sfrattato dalla casa popolare in cui abita con la madre. Di Jacqueline ha solo una foto ma in realtà si tratta della modella Irina Shayk.