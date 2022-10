Primo appuntamento 11 ottobre, diretta: tra le protagoniste le sorelle Cleo e Mila

Condividi su

Martedì 11 ottobre, dalle ore 21:20 su Real Time, è prevista la messa in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Lo show, visibile anche in streaming su Discovery+, è condotto da Flavio Montrucchio. Come di consueto, nel ristorante si incontrano dei single alla ricerca dell’amore. Tra loro le sorelle Cleo e Mila.

Primo appuntamento 11 ottobre, inizia la puntata

Parte Primo appuntamento di martedì 11 ottobre. Il primo single è Nicola, 39enne di Sapri che realizza cartoni animati. È single dal 2009 ed è alla ricerca di una persona “non egoista e con interessi simili“. Incontra la 36enne Valentina, insegnante e cosplayer di Hela, sorella di Thor: “Il mio partner ideale deve essere pieno di argomenti“. Inizia la cena: la single appare un po’ perplessa dall’interlocutore, che non fa altro che parlare di sé.

Nel ristorante, intanto, arrivano Cleo e Mila, rispettivamente di 25 e 22 anni. Sono sorelle e provengono da Milano. La prima è una influencer e ama seguire la moda. La seconda, invece, studia fashion design e si definisce “orgogliosamente alternativa“. Entrambe ricercano la “persona giusta“, indipendentemente dal genere. Mila incontra la 21enne Susanna, studentessa di psicologia e appassionata di musica. Cleo passerà la serata con Carlo, 23 enne di Varese. È un Tik Toker, studia Giurisprudenza e ama divertirsi. Si definisce “un dolce sciupafemmine“. Le due coppie iniziano a cenare.

Arrivano in ristorante Michele e Sabrina

Primo appuntamento di martedì 11 ottobre prosegue con il 53enne Michele. È un pensionato che ha la passione per i viaggi. Nel 2012 ha avuto un brutto incidente con lo scooter, in cui ha subito una lesione alle vertebre. Dall’allora è costretto a vivere su una sedia a rotelle. Nel 2011 ha divorziato dalla moglie. Cenerà con Sabrina, imprenditrice di 53 anni originaria di Genova. Ha tre figli ed è alla ricerca di una “persona speciale e forte, che abbia la mia stessa empatia“. La single racconta al possibile partner la sua difficile infanzia e la fine (dolorosa) del suo matrimonio. Michele, dal canto suo, parla di come l’incidente abbia cambiato la sua vita.

Cleo e Carlo, nel corso di Primo appuntamento dell’11 ottobre, approfondiscono la loro conoscenza. Mila e Susanna scoprono di avere diversi punti in comune e vanno già molto d’accordo. Le sorelle si confrontano in bagno e Carlo ne approfitta per parlare con Susanna.

Sta per concludersi l’appuntamento tra Nicola e Valentina: quest’ultima, finalmente, riesce a raccontare qualcosa di sé. In particolare, parla del suo difficile passato con l’ex: “Era molto geloso, non potevo neanche vedere i miei amici o le mie amiche. Sono ancora traumatizzata“. Termina il loro appuntamento: Nicola vorrebbe rivedere Valentina, che accetta ma solo in amicizia.

Primo appuntamento 11 ottobre, terminano gli incontri

Va avanti Primo appuntamento dell’11 ottobre. Susanna svela a Mila di aver avuto, in passato. due importanti storie. Una di queste era caratterizzata da “gelosia e possessività“. Carlo, parlando con Cleo, afferma di aver tradito e di essere stato un amante. La single, a sua volta, racconta di aver avuto storie serie solo con donne.

Primo appuntamento dell’11 ottobre si avvia alla conclusione. Michele e Sabrina finiscono la cena e ammettono di volersi rivedere, ma solo in amicizia. Anche Cleo e Carlo terminano la serata: entrambi desiderano rivedersi e approfondire la conoscenza. Mila e Susanna, invece, si baciano e continuano la serata insieme. Viene comunicato che Nicola e Valentina sono rimasti amici, così come Sabrina e Michele, che si sentono spesso e progettano di vedersi presto. Mila e Susanna si sono frequentate, ma hanno deciso di restare amiche. Entrambe sono, ad ora, impegnate. Cleo e Carlo, infine, non si sono mai più visti: l’influencer è ancora single mentre il ragazzo è fidanzato e innamoratissimo. Termina qui Primo Appuntamento dell’11 ottobre.