Le Iene 25 ottobre, anticipazioni: servizio sulla cena a base di pesce di Gubbio

Martedì 25 ottobre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di una nuova puntata de Le Iene. Il programma di inchieste, ideato da Davide Parenti, è condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. L’appuntamento è fruibile in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Le Iene 25 ottobre, gli ospiti

A Le Iene di martedì 25 ottobre partecipano diversi ospiti. In primis i membri del cast fisso, ovvero i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. I due sono di fatto i co – conduttori dello show fin dalla scorsa edizione, curando nella diretta diversi monologhi di satira.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari, durante la puntata de Le Iene del 25 ottobre, accolgono anche Donato Carrisi. Lo scrittore e regista, in carriera vincitore di un David di Donatello, presenta al pubblico il suo ultimo film intitolato Io sono l’abisso. La pellicola, ispirata a un suo romanzo, è disponibile nelle sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 27 ottobre.

Le Iene 25 ottobre, il caso di Gubbio

Nel corso de Le Iene del 25 ottobre, però, i grandi protagonisti sono come al solito i servizi. A tal proposito, Michele Cordaro si è recato a Gubbio, dove approfondisce l’oramai celebre storia della cena a base di pesce. La vicenda, raccontata da alcuni quotidiani locali, è presto divenuta virale in tutta Italia.

Secondo il racconto circolato sui social, in seguito a un pasto in un ristorante della città, decine di commensali hanno accusato forti sintomi riconducibili a una intossicazione alimentare. Addirittura, sul web si è parlato di “scene apocalittiche” per le vie di Gubbio. Cordaro, a Le Iene del 25 ottobre, cerca di rintracciare i coinvolti nel tentativo di comprendere quanto ci sia di vero nella notizia.

Nuove informazioni sul Delitto di Garlasco

Nel corso della diretta, Alessandro De Giuseppe torna a occuparsi di uno dei casi di cronaca di cui si è più parlato negli ultimi anni: il Delitto di Garlasco. In uno speciale del programma in onda lo scorso anno, le telecamere dello show avevano intervistato dal carcere Alberto Stasi. Nella prossima puntata, un servizio raccoglie delle nuove testimonianze inedite riguardanti l’uccisione di Chiara Poggi, 26 enne ritrovata priva di vita nell’agosto del 2007.

Infine, durante Le Iene di martedì 25 ottobre, Giulio Golia si reca a Poggioreale, comune inserito nella città metropolitana di Napoli. Qui, infatti, il cimitero monumentale continua a subire dei gravi cedimenti strutturali. In seguito a tali crolli, numerose bare sono andate disperse. L’inviato della trasmissione intervista alcuni parenti delle vittime e racconta le operazioni di recupero, il cui inizio è previsto per il prossimo 3 novembre.