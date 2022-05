Le Iene speciale, anticipazioni 24 maggio: focus sul delitto di Garlasco, intervista ad Alberto Stasi

Condividi su

Martedì 24 maggio, in prima serata su Italia 1, andrà in onda un nuovo appuntamento speciale de Le Iene. A condurre la prossima puntata, che sarà l’ultima tra gli speciali in onda in questa stagione, sarà la iena Alessandro De Giuseppe. L’intero appuntamento sarà dedicato al caso del delitto di Garlasco.

Le Iene speciale 24 maggio, sarà ripercorsa l’intera vicenda di cronaca

Nel corso della puntata speciale de Le Iene del 24 maggio, dunque, sarà ricostruita l’intera vicenda legata all’uccisione di Chiara Poggi. La ragazza, all’epoca 26enne, perse la vita nell’agosto del 2007. Il corpo senza vita venne ritrovato da Alberto Stasi, suo fidanzato e all’epoca studente di economia.

Stasi diede l’allarme ma subito, gli inquirenti, concentrarono le indagini su di lui, anche causa di alcune anomalie nella sua versione dei fatti. Le indagini, dopo non poche difficoltà, si conclusero con l’arresto di Alberto Stasi.

Le Iene speciale 24 maggio, il programma intervisterà Alberto Stasi

Durante la puntata speciale del programma, poi, sarà ricostruito anche il processo giudiziario. Quest’ultimo, infatti, si è contraddistinto per l’emanazione di numerose sentenze di condanna e assoluzione, a seconda dei gradi di giudizi. Alberto Stasi fu definitivamente condannato per omicidio. A pronunciare la sentenza è stata la Corte di Cassazione, che ha reso nota la sentenza nel dicembre del 2015.

Da sempre, Alberto Stasi si è detto innocente ed estraneo ai fatti. Il ragazzo, che attualmente si trova incarcerato presso il penitenziario di Bollate, sarà intervistato, in esclusiva, dal programma di Davide Parenti. Nello speciale de Le Iene del 24 maggio, darà la sua versione dei fatti e, probabilmente, chiederà ancora una volta la revisione del processo. Inoltre, attraverso le sue risposte, Stasi chiarirà anche le incongruenze che, spesso, gli hanno imputato nella sua versione dei fatti.

La iena Alessandro De Giuseppe si è spesso occupato, già in passato, del caso

L’argomento legato al delitto di Garlasco non sarà una novità per il programma di Italia 1. Le Iene, già prima dello speciale del 24 maggio, hanno, infatti, spesso affrontato il caso di cronaca. A occuparsene, in passato, fu proprio l’inviato Alessandro De Giuseppe. In particolare, qualche anno fa, fu lo stesso Stasi a richiedere l’intervento del programma.

In quell’occasione, l’accusato di omicidio scrisse, direttamente dal carcere, una lettera a Le Iene chiedendo loro di occuparsi del caso. Stasi urlò la sua innocenza e chiese giustizia per la fidanzata. Dall’epoca, il programma ha iniziato ad affrontare i punti della vicenda e dell’inchiesta che continuano a essere poco chiari. Di questo ci si occuperà anche nello speciale de Le Iene del 24 maggio.