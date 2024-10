Le Iene, la puntata del 27 ottobre: il Calippo Tour e la storia di Matteo Mariotti

Domenica 27 ottobre, dalle 21:20 circa su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene. La trasmissione, come sempre, è visibile in diretta.

Le Iene 27 ottobre, la storia di una donna che ha partorito (senza lieto fine) a 63 anni

Nel corso de Le Iene di oggi, domenica 27 ottobre, torna la conduttrice Veronica Gentili. Quest’ultima, in studio, è affiancata dal co-conduttore e comico Max Angioni. Con loro tornano Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi, che commentano, tramite dei monologhi ironici, i temi affrontati durante i servizi trasmessi nella serata.

Nella puntata de Le Iene, l’inviata Nina Palmieri racconta la storia di una donna che è diventata per la prima mamma all’età di 63 anni. La vicenda di quest’ultima è divenuta nota lo scorso giugno, quando è stata narrata in vari quotidiani e telegiornali italiani. Essi, però, avevano raccontato una storia con un lieto fine che, nella realtà, non c’è mai stato. La protagonista, ai microfoni dello show, spiega come stanno veramente le cose.

La storia di Matteo Mariotti

Gaston Zama, a Le Iene di oggi, approfondisce il rapporto fra i giovani e i social network. In particolare, analizza il fenomeno globale delle challenge, ovvero delle sfide sempre più hot alle quali si sottopongono gli utenti. A tal proposito, Zama propone un focus sul cosiddetto Calippo Tour. Tale iniziativa, molto discussa, è stata ideata da due ragazze di appena 20 anni.

Durante Le Iene di domenica 27 ottobre, Cizco torna ad occuparsi di Matteo Mariotti. Di quest’ultimo si è parlato molto lo scorso anno. Il giovane, infatti, ha subito un attacco da uno squalo mentre si trovava in Australia. Miracolosamente è riuscito a sopravvivere, tuttavia ha subito l’amputazione della gamba sinistra. Cizco, che già nella scorsa stagione lo aveva intervistato, è tornato a trovarlo per un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Le Iene 27 ottobre, gli ospiti

Sono tanti, come sempre, gli ospiti che arricchiscono la puntata de Le Iene di domenica 27 ottobre. Nell’appuntamento, fruibile anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity, è attesa Mietta. La cantante, da qualche settimana, è nel cast dello show Io Canto Generation, in onda su Canale 5 e nel quale ricopre il ruolo di caposquadra. In seguito, è intervistata l’attrice Matilde De Angelis, dal 30 ottobre protagonista su Netflix con la seconda stagione della serie La Legge di Lidia Poet, nella quale interpreta la prima donna italiana che è riuscita ad entrare nell’Ordine degli Avvocati.