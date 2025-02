Le Iene, la puntata del 2 febbraio: in studio Riki ed Aurora Ruffino, la morte di Ramy

Domenica 2 febbraio, Italia 1 propone un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma, ideato da Davide Parenti, prende il via alle 21:20.

Le Iene 2 febbraio, gli Oscar del porno

Al timone de Le Iene del 2 febbraio torna Veronica Gentili, affiancata dal co-conduttore Max Angioni. I due sono affiancati dai comici Eleazaro Rossi e da Nathan Kiboba, che commentano con ironia e sarcasmo i principali temi affrontati durante la serata.

A Le Iene del 2 febbraio, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, l’inviata Roberta Rei segue Valentina Nappi e Christian Clay. Insieme a loro, la iena si reca a Las Vegas, dove ogni anno si svolgono gli AVN Awards, considerati a livello universale una sorta di Oscar dei porno. Rei, nel dietro le quinte dell’evento, incontra alcuni dei principali protagonisti a livello globale dei settori. In seguito, le telecamere della rete Mediaset si spostano a Los Angeles, passando una giornata intera con Valentina Nappi, per conoscerla meglio anche nella sfera più privata.

Nuove rivelazioni sulla morte di Ramy

Nel corso de Le Iene del 2 febbraio, Giulio Golia torna a parlare della morte di Ramy Elgaml. La vicenda, risalente allo scorso novembre, continua a tenere banco nelle cronache del nostro paese. Golia mostra, nel suo servizio, nuove immagini inedite e documenti esclusivi. Inoltre, sono forniti tutti gli ultimi aggiornamenti in merito all’inchiesta giudiziaria: nel telefono del testimone, che avrebbe ripreso la dinamica dei fatti e che avrebbe cancellato il video su richiesta delle forze dell’ordine, sarebbe presente un frame che potrebbe chiarire, una volta per tutte, come sono andate realmente le cose.

Infine, a Le Iene di oggi si parla di quel che è accaduto, sette giorni fa, a Roccaraso. Nella località turistica invernale vi è stata una sorta di invasione di turisti: in migliaia sono giunti negli stabilimenti sciistici, causando rallentamenti lungo le strade e creando potenziali problemi di ordine pubblico. Alessandro Sortino incontra alcuni dei tiktoker che, negli scorsi giorni, avevano invitato tutti ad andare a Roccaraso.

Le Iene 2 febbraio, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti attesi a Le Iene del 2 febbraio. Gentili intervista, in studio, il cantante Riki. L’artista, negli scorsi mesi, ha raccontato di aver attraversato un periodo complesso, scandito dalla depressione. In seguito, è intervista Aurora Ruffino. L’attrice, di recente nel cast della fiction Blackout su Rai 1, ad ottobre dell’anno scorso ha pubblicato il suo primo romanzo che si intitola Volevo salvare i colori, edito da Rizzoli.