Le Iene, la puntata del 26 gennaio: la neonata rapita a Cosenza, con Ornella Muti a Davos

Domenica 26 gennaio, Italia 1 propone un nuovo appuntamento de Le Iene. La trasmissione di Davide Parenti prende il via alle 21:20 circa.

Le Iene 26 gennaio, Gaston Zama con Ornella Muti a Davos

A Le Iene del 26 gennaio torna, in qualità di conduttrice, Veronica Gentili. Al suo fianco, nel ruolo di co-conduttore, c’è Max Angioni. Con loro ci sono, poi, i comici Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, che commentano con ironia i principali temi affrontati nella serata.

Gaston Zama, durante Le Iene di oggi, raggiunge con Ornella Muti e la figlia Naike Ravelli la cittadina Davos. Qui, infatti, poche ore fa si è svolto il World Economic Forum. In tale evento si riuniscono, ogni anno, i politici, gli esponenti dell’economia e quelli della finanza.

Inoltre, ci sono intellettuali e rappresentanti di organizzazioni non governative, in quello che è considerato un incontro fra l’élite mondiale. Muti e Ravelli, da sempre molto critiche contro la società attuale, hanno la possibilità di comprendere, direttamente sul posto, le decisioni dei Grandi della Terra.

Gli altri servizi

In seguito, a Le Iene del 26 gennaio, Alice Martinelli va a Cosenza. Pochi giorni fa, una donna è entrata in ospedale, ha finto di essere una infermiera e ha rapito una bambina. La neonata è stata tratta in salvo poche ore dopo dalle forze dell’ordine. La responsabile è stata arrestata, così come il marito. L’uomo, in seguito, è stato scarcerato: secondo gli inquirenti, anche lui è rimasto vittima dell’inganno organizzato dalla moglie, che ha fatto credere a tutti prima di essere incinta, e poi di aver partorito.

Nel corso de Le Iene c’è un reportage di Alessandro Sortino, che racconta la crisi immobiliare che sta investendo il Partito Democratico bolognese. Un terzo delle sedi, circa 33, è destinato alla chiusura a causa dei mancati pagamenti degli affitti. Infine, Filippo Roma propone un focus sul dissing calcistico del momento, che ha come protagonisti i giornalisti Fabio Caressa e Lele Adani. L’inviato, per capire meglio ciò che è avvenuto, ha provato ad incontrare entrambi.

Le Iene 26 gennaio, gli ospiti

Molti gli ospiti presenti a Le Iene del 26 gennaio. Gentili accoglie i Legnanesi, storica compagnia comica, fondata nel lontano 1949. C’è il pugile Luigi “Louis” Mantegna, che ha annunciato il ritiro poche settimane fa. In studio è dato spazio a Josephine Yole Signorelli, fumettista conosciuta con il nickname Fumettibrutti, seguita su Instagram da oltre 179 mila persone. Infine, è dato spazio all’attrice Carla Pucciarelli.