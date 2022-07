Radio Norba Cornetto Battiti Live, diretta 5 luglio – tutti i cantanti

Condividi su

Torna nelle piazze il programma musicale Radio Norba Cornetto Battiti Live, a partire da questa sera martedì 5 luglio alle 21.20 su Italia 1. Saranno in tutto cinque le serate della kermesse musicale, condotte dalla coppia formata da Elisabetta Grecoraci e Alan Palmieri, voce e direttore di Radio Norba. Tanti saranno gli artisti che si alterneranno sul palco per cantare le loro hit sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. La regia è di Luigi Antonini.

Battiti Live 5 luglio diretta – Fedez con Tananai e Mara Sattei

La prima puntata del 5 luglio di Battiti Live su Italia 1, riparte da Bari, e come da tradizione gli artisti si alterneranno sul palco esibendosi sulle note della loro hit. I due conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri presentano l’attrice Mariasole Pollio che ha il compito di raccogliere le emozioni del pubblico presente in piazza. I primi artisti ad esibirsi sono Fedez, Tananai e Mara Sattei che cantano “La dolce vita” che ha appena vinto il disco di platino e subito dopo Fedez canta un suo grande successo “Bimbi per strada”.

Salgono sul palco i Boomdabash che con Annalisa cantano “Tropicana”. Debutta invece sul palco di Battiti Live, dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis che canta “Tienimi stanotte”. Dal backstage Elisabetta presenta il prossimo artista. Si tratta di Francesco Gabbani che canta il suo ultimo singolo “Peace & Love” e “Volevamo solo essere felici”, entrambi tratti dal suo ultimo brano uscito ad aprile del 2022.