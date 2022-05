Condividi su

Questa sera, 15 maggio 2022, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda la Finale del Serale di Amici 21. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore, guidati dai professori sempre più agguerriti e determinati.

Amici 21, 15 maggio 2022, diretta Finale: ecco chi ha vinto

Inizia il programma. Maria accoglie i sei finalisti e mostra loro la coppa. Sissi, Albe, Alex, Luigi, Serena e Michele si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore. La De Filippi fa uno speciale in bocca al lupo ad ognuno di loro.

Stasera la puntata si svolgerà diversamente dal solito: prima si sfideranno i cantanti, poi i ballerini. Il migliore tra i cantanti ed il migliore tra i ballerini si sfideranno poi per la vittoria.

Si inizia con i quattro cantanti che interpretano i propri inediti. Subito arriva il primo verdetto: Albe è eliminato. Il cantante ringrazia Maria per averlo “migliorato” ed abbraccia la Prof. Pettinelli.

Sissi, Alex e Luigi si esibiscono nuovamente e stavolta – inaspettatamente – è Sissi ad essere fuori dalla gara.

Alex e Luigi si sfideranno per l’unico posto disponibile. Nel frattempo Sissi riceve moltissimi complimenti dalla stampa e dalla conduttrice, che la definisce “superlativa”. Maria chiede alla cantante di interpretare nuovamente il suo inedito, ma a patto che lei lo canti come se fosse nella sua stanzetta, senza curarsi degli altri e sentendosi totalmente libera. Sissi contenta ringrazia con affetto la De Filippi e tutti coloro che le sono stati accanto in questo percorso.

Amici 21, 15 maggio 2022, circuito canto: Alex vs Luigi

Piccola pausa dalla gara: Francesco Cicchella entra in studio nei panni di Ultimo e regala un simpatico sketch. Maria sorprende poi l’imitatore con una videochiamata a sorpresa. Il vero Ultimo si collega per fare i complimenti al suo sosia, lo ringrazia e augura il meglio ai concorrenti di Amici.

C’è un’altra videochiamata, stavolta per la De Filippi, Sabrina Ferilli. Le due amiche scherzano e si prendono in giro affettuosamente.

Alex e Luigi si sfidano ancora una volta. Tra poco uno di loro vincerà il circuito canto, conquistando il suo posto in finalissima. Maria si complimenta con entrambi ed esprime il proprio dispiacere per chi dei due non potrà passare alla fase successiva.

In finalissima va Luigi, che si scontrerà contro il vincitore del circuito danza. Alex ringrazia la De Filippi per essere stata una “seconda mamma”.

Amici 21, 15 maggio 2022, circuito danza: Serena vs Michele

Inizia la sfida tra Michele e Serena. Un passo dopo l’altro, una coreografia dopo l’altra, i ballerini tentano di conquistare il primato.

Stefano De Martino si complimenta con loro, ricordando la fortuna che hanno avuto a frequentare la scuola di Amici. Stefano racconta di non aver vinto il programma ma di aver avuto al grande fortuna di essere scelto per un periodo in una scuola americana e di aver capito quanto la formazione della scuola di Amici lo avesse temprato e preparato. De Martino augura lo stesso anche a loro.

Si chiude il televoto, ma prima di scoprire il verdetto una sorpresa attende Serena e Michele. Serena riceve una borsa di studio per studiare un anno alla Ailey School a New York. “E’ quello che ho sempre sognato. Sono veramente felice ed onorata” – svela Serena.

Michele riceve un messaggio da Roberto Bolle, che lo invita a danzare all’On dance – Final Show, da lui organizzato il 5 settembre prossimo.

Amici 21, 15 maggio 2022, Finalissima

E’ Michele ad andare alla finalissima contro Luigi. Maria si congeda da Serena dicendole che è “proprio una bella persona”. La ballerina ringrazia la conduttrice e tutto lo staff per l’incredibile opportunità che le è stata concessa.

Alessandra Amoroso presenta il suo nuovo singolo “Camera 209”.