Sabato 19 luglio è in onda, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e TV8, il primo dei due speciali dedicati all’RDS Summer Festival. L’orario di messa in onda è fissato per le 21:30.

RDS Summer Festival, due speciali per racchiudere il meglio delle otto tappe

L’RDS Summer Festival è la kermesse musicale itinerante organizzata dalla medesima emittente radiofonica, in collaborazione con RDS Next.

Nel 2025 si è svolta la quarta edizione dell’evento, composta da otto tappe ambientate in quattro differenti città. Esse sono Rimini, Senigallia, Monopoli ed Olbia.

L’RDS Summer Festival, dunque, non è proposto in televisione in diretta. Le date, infatti, si sono svolte il 20 e 21 giugno, il 27 e 28 giugno, il 4 e 5 luglio e l’11 e 12 luglio.

I momenti salienti delle varie tappe sono proposti nei due speciali televisivi, in onda il 19 e il 26 luglio su TV8 e Sky Uno. Le esibizioni degli artisti si alternano a momenti di intrattenimento e ai backstage inediti.

Chi sono i conduttori

Numerosi i conduttori che si sono alternati al timone delle varie serate dell’RDS Summer Festival. Per quelle di Rimini, in primis, hanno presenziato i padroni di casa di Tutti Pazzi per RDS, trasmissione che, fra musica e buonumore, dà il buongiorno agli ascoltatori. Stiamo parlando di Rossella Brescia, Ciccio e Baz.

A Senigallia, invece, i conduttori sono Roberta Lanfranchi e Claudio Guerini, in onda su RDS tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, con il Guerini & Lanfranchi Show. In quel di Monopoli, poi, sono saliti sul palco Petra Loreggian e Leo Di Bello. Per il gran finale ad Olbia hanno partecipato Filippo Ferrario ed Anna Pettinelli.

RDS Summer Festival, il cast

Sono decine i cantanti che si sono esibiti durante le varie tappe dell’RDS Summer Festival e che è possibile ammirare, in televisione, su Sky Uno e TV8. C’è il vincitore del Festival di Sanremo Olly, oltre ad Achille Lauro, Annalisa, Fedez, Gaia, Tananai, The Kolors, Alessandra Amoroso e Sophie and the Giants.

Presenti, poi, Aka7even, Antonia, Nicolò Filippucci, TrigNO, il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo Settembre e Carl Brave, oltre a Clara, Big Mama, Elodie, Francesco Gabbani, Serena Brancale, Fred De Palma, Baby K, Benji & Fede e Leo Gassman.

Sono saliti sul palco anche Alfa, Eiffel 65, Rkomi, Michele Bravi, Mida, Petit, Boomdabash, Gabry Ponte, Irama, Negramaro, Coma_Cose, Noemi, Planet Funk, Riki, Sarah Toscano ed Aiello. L’elenco di cantanti continua con Venerus, Sangiovanni, Cioffi, Alex Wyse, Bnkr44, Luk4, Rhove, Alfa, Vale LP e Lil Jolie e Tredici Pietro.