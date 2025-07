Sabato 19 luglio, in occasione del 33esimo anniversario della Strage di Via D’Amelio, Rai 3 propone gli episodi de I ragazzi delle scorte dedicati a Vincenzo Fabio Li Muli ed Eddie Walter Max Cosina. Essi erano due degli agenti che hanno perso la vita nel drammatico attentato ai danni di Paolo Borsellino.

I ragazzi delle scorte 19 luglio, un ciclo realizzato per ricordare gli agenti uccisi

Il ciclo I ragazzi delle scorte è una produzione originale del Ministero dell’Interno dipartimento della pubblica sicurezza e di 42° Parallelo, a cura della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Il format è nato nel 2022, ovvero nell’anno del trentesimo anniversario delle stragi di Via D’Amelio e di Capaci, con l’obiettivo di rendere omaggio agli agenti delle scorte che hanno perso la vita negli attentati di mafia.

Rai 3, il 19 luglio, propone due episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Il primo è dedicato a Vincenzo Fabio Li Muli, il secondo ad Eddie Walter Max Cosina. Entrambi sono fruibili anche in streaming tramite Rai Play.

La storia di Vincenzo Fabio Li Muli

Nel primo dei due appuntamenti de I ragazzi delle scorte del 19 luglio, dunque, è dato spazio alla storia di Vincenzo Fabio Li Muli. Agente di scorta di Paolo Borsellino, quando è rimasto vittima della strage di Via D’Amelio aveva solamente 22 anni. È l’agente di scorta più giovane ad aver perso la vita nell’attentato.

Le persone a lui più vicine ricordano, in primis, la sua grande passione per il mondo dei motori. Il giovane, inoltre, era innamoratissimo della fidanzata Victoria, con la quale già progettava un futuro. Proprio Victoria interviene nell’appuntamento per omaggiarlo, insieme alle sorelle Tiziana e Sabrina.

I ragazzi delle scorte 19 luglio, la storia di Eddie Walter Max Cosina

A seguire, I ragazzi delle scorte del 19 luglio dedica un episodio ad Eddie Walter Max Cosina. Nato a Norwood, in Australia, da una famiglia italiana, si è trasferito con i genitori nel nostro paese negli anni ’70. Sin da subito, è forte la vocazione per la giustizia ed entra nelle forze dell’ordine.

Il 19 luglio del 1992, Cosina non sarebbe dovuto essere in servizio, ma era presente in Via D’Amelio dopo aver deciso di dare il cambio ad un collega. Aveva solamente 31 anni ed era sposato con Monica, rimasta vedova. Per ricordare l’agente intervengono, nell’appuntamento, la sorella Edna e due colleghi a cui il gesto di Eddie Walter Max Cosina ha cambiato per sempre la loro vita.