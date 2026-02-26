Di seguito vi sveliamo la scaletta della terza serata di Sanremo 2026. Si prospetta, ancora una volta, una puntata ricca di sorprese ed ospiti.

Sanremo 2026 scaletta terza serata, le imitazioni di Ubaldo Pantani

La terza serata di Sanremo 2026 è guidata dal direttore artistico Carlo Conti, affiancato, così come per tutta la durata della kermesse, dalla cantante Laura Pausini. A loro si uniscono, quest’oggi, due co-conduttori.

La prima è Irina Shayk, supermodella russa al debutto alla conduzione di una trasmissione italiana. Il secondo, invece, è il comico ed imitatore Ubaldo Pantani, che propone alcuni dei suoi personaggi più celebri, fra cui Lapo Elkann, visibile tutte le domeniche, su NOVE, a Che tempo che fa.

La prima parte della serata è dedicata alla finale delle Nuove Proposte. A contendersi il titolo ci sono Nicolò Filippucci ed Angelica Bove: il primo intona Laguna, la seconda Mattone. La parte dedicata a loro è guidata da Gianluca Gazzoli. Il vincitore è scelto dal voto congiunto di Sala Stampa, Giuria delle Radio e Televoto, che hanno un peso del 33%, 33% e 34%.

Attesi in qualità di super-ospiti Eros Ramazzotti ed Alicia Keys

Nella scaletta della terza serata di Sanremo 2026 è dato spazio a numerosi ospiti. I più attesi sono Eros Ramazzotti ed Alicia Keys, che in anteprima mondiale intonano, integralmente in italiano, il singolo Aurora. Non è da escludere, inoltre, che entrambi gli artisti possano intonare alcuni dei loro principali successi da solisti.

La co-conduttrice Laura Pausini, poi, intona la cover di Heal the World di Michael Jackson. Il brano, messaggio universalmente riconosciuto di pace, è eseguito in collaborazione con il Piccolo Coro dell’Antoniano. Per parlare di bullismo e violenza fra i giovani è raccontata la storia di Paolo Sarullo, rimasto a lungo in coma dopo un’aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi con l’obiettivo di impadronirsi del suo monopattino. In programma il Premio alla Carriera a Mogol.

Un momento di comicità coinvolge Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, il 5 marzo prossimo al cinema con il film Un Bel Giorno. Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibiscono i The Kolors. Dalla Costa Toscana c’è Max Pezzali.

Ampio spazio lo ha Vincenzo De Lucia, che presta il volto ancora una volta a Laura Pausini e che imiterà anche Maria De Filippi.

Sanremo 2026 scaletta terza serata, i Big di oggi

Nella terza serata di Sanremo 2026 cantano i 15 Big che non sono scesi sul palco ieri. In ordine alfabetico (quello di uscita non è ancora disponibile), cantano:

Maria Antonietta e Colombre; Leo Gassman; Malika Ayane; Sal Da Vinci; Tredici Pietro; Raf; Francesco Renga; Eddie Brock; Serena Brancale; Samurai Jay; Arisa; Michele Bravi; Luchè; Mara Sattei; Sayf.

Come ieri, tali esibizioni sono votate da Televoto e Giuria delle Radio, con un peso del 50% per ognuna delle due componenti. Al termine della serata è diffusa, in ordine randomico, la top five.

Gli orari

Di seguito gli orari di alcuni degli ospiti:

21:23 Mogol;

22:37 Eros Ramazzotti ed Alicia Keys;

ed 23:08 The Kolors;

23:41 Max Pezzali.

Chiusura prevista alle 01:12 circa.