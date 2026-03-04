Dopo l’esperienza alla conduzione di X Factor, è in arrivo un tour. Stiamo parlando di Giorgia, cantante amatissima nel nostro paese e non solo, che dal 13 marzo prossimo è la protagonista della tournée G-Palasport.

Giorgia G-Palasport, a marzo nove dati di cui otto già sold out

Giorgia, dunque, ha deciso di tornare a girare in lungo ed in largo per il nostro paese con il G-Palasport. Dopo la serie di concerti da tutto esaurito realizzati lo scorso anno, l’artista si prepara, dal 13 marzo, a tornare a cantare live, di fronte ai propri fan.

Il mese di marzo, in particolare, promette di essere ricco di impegni. Ben nove i concerti previsti, di cui otto già sold out. L’unico per il quale vi sono dei biglietti ancora in vendita è il primo, previsto per il 13 marzo presso l’Inalpi Arena di Torino. Il 16 marzo, la cantante è protagonista nel Palazzo dello Sport di Roma, mentre il 18 ed il 19 marzo effettua un doppio concerto al Palaflorio di Bari.

Il 21 marzo si torna al Nord, alla Unipol Arena di Bologna. Doppia data anche a Milano, il 23 e 24 marzo, alla Unipol Forum. Infine, le ultime due date di marzo sono il 28 ed il 30, rispettivamente al Mandela Forum di Firenze ed alla Kioene Arena di Padova.

Estate da protagonista con il G-Summer

Oltre che con il G-Palasport, la cantante Giorgia sarà una delle protagoniste dell’estate. L’artista, infatti, firma il G-Summer, ovvero un tour composto da tredici date, realizzate in città differenti da quelle toccate con la tournée di marzo, per cercare di toccare il maggior numero delle zone del nostro paese.

I concerti si svolgeranno dal 10 luglio al 6 agosto e toccheranno, fra le altre località, anche Pisa, Asti e Catania. Il tour terminerà con due serate-evento, in programma il 21 ed il 28 settembre. Il primo si svolgerà nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta. La settimana seguente, invece, si arriverà presso l’Arena di Verona.

Giorgia G-Palasport, la scaletta

Nella giornata di ieri, 3 marzo, Giorgia ha rilasciato, a sorpresa, una nuova versione live di Corpi celesti. Il singolo, scritto da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotto da Cripo e Enrico Brun, è inserito nell’album G, certificato disco d’oro.

Sul palco, oltre a tale singolo, Giorgia porta i suoi più grandi successi, fra cui le recenti Golpe e La cura per me, canzone con la quale è arrivata sesta al Festival di Sanremo dello scorso anno.