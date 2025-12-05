Venerdì 5 dicembre, dalle 11:45, si è svolta la conferenza stampa di Rob, vincitrice di X Factor 2025, che noi seguiremo in diretta. La giovane artista, nella finale del 4 dicembre, è riuscita ad avere la meglio su EroCaddeo, Delia e PierC, rispettivamente secondo, terza e quarto classificato. Tutti loro intervengono durante l’incontro.

X Factor 2025 diretta conferenza stampa Rob, le parole della vincitrice

Inizia la conferenza stampa di X Factor dedicata alla vincitrice Rob. Si partecon i dati: le interazioni social sono cresciute del 55% rispetto allo scorso anno e gli ascolti, con il 9,3% di share cumulando TV8 e Sky Uno, sono i più alti delle ultime sette edizioni. Rob: “Il mio sogno per il 2026 è fare musica, pubblicare album e fare Live. Penso di parlare a nome di tutti: il nostro obiettivo sarà quello di fare musica, che è quello che amiamo“. Sia EroCaddeo, PierC e Delia confermano di voler fare musica e ringraziano il loro team di lavoro.

Delia spende parole di grande apprezzamento per la vincitrice Rob: “Ho capito la sua forza sin da subito ed un po’ mi è dispiaciuto che sia stata percepita dal pubblico come un’underdog, in realtà è una forza della natura“. Per PierC ed EroCaddeo, la vincitrice è “incredibile”. Rob: “Per me è bellissimo essere arrivata sino a qui insieme ai miei compagni. Sono fiera, come Delia, di essere siciliana ed è bello poter rappresentare la mia regione in un contesto così importante come X Factor. Io e Delia facciamo un genere che in Italia non è così tanto popolare ed essere arrivate entrambe in finale è un segnale del fatto che potrebbe diventare mainstream e trovare lo spazio che merita“.

Su domanda specifica, relativa ad un autore da cui vorrebbero riceve un inedito, PierC ed EroCaddeo vorrebbe intonare un singolo postumo di Lucio Dalla. Rob, invece, ammette: “A me piacerebbe anche in inglese, la sparo grossa, magari da Avril Lavigne“.

Le altre dichiarazioni

La conferenza stampa di X Factor 2025 prosegue. Rob: “Sarebbe fantastico poter fare un pezzo con i Maneskin. I concerti che ho visto dal vivo? Angelina Mango e sto cercando di prendere i biglietti per andare a quello degli Evanescence“.

Cosa si augurano per la loro carriera? EroCaddeo: “Spero di riuscire ad avere altri brani che funzionano“. PierC: “Essere felice, ogni giorno, di quello che faccio“. Rob: “Fare musica pura, quella che mi piace, divertirmi e fare tantissimi concerti perché adoro il pubblico“. Delia: “Spero di continuare a fare questo mestiere con la testa sulle spalle“.

La vincitrice sul percorso nel talent: “Ho avuto la fortuna di avere una giudice che mi ha assegnato pezzi assurdi, sono contenta di essere riuscita a far bene dei brani distanti dal mio genere. Paola mi diceva sempre di pensare a cantare e divertirmi”. I finalisti ringraziano i loro giudici e, soprattutto, la conduttrice Giorgia per i tanti consigli ricevuti. Ancora Rob: “Se le Bambole di Pezza mi chiamassero per duettare nella serata Cover del Festival di Sanremo? Sarebbe fantastico, io le amo e sono stata felice di vederle nell’elenco dei Big della kermesse“.

X Factor 2025 diretta conferenza stampa Rob, i consigli dei giudici

La diretta della conferenza stampa di X Factor 2025 continua con una domanda sui consigli migliori ricevuti dai loro coach. Delia: “Jake mi ha aiutato ad alleggerirmi“. Rob: “Iezzi mi metteva grande serenità, sono felicissima di aver potuto lavorare con lei e sono sicura che non ci perderemo“. PierC: “Con Gabbani ho trovato un amico“. EroCaddeo: “Lauro mi ha detto di rimanere fedele a me stesso“.

Rob aggiunge: “Ci siamo detti, poco prima di salire sul palco, che tutti noi quattro abbiamo vinto, al di là delle classifiche. Uno dei momenti peggiori è stato prima del terzo Live, perché avevo paura della scenografia, soprattutto di dover scendere le scale mentre cantavo. Nonostante le difficoltà, in vita mia non ho mai pensato di smettere di fare la musica, senza penso che rischierei di finire in depressione. Mia mamma mi ha consigliato di prendermi un anno sabbatico, nel quale puntare solamente sulla musica”.

EroCaddeo, sul suo passato, svela: “A 19 anni ho iniziato a fare le cover ed a scuola, dove ero stato bocciato, mi guardavano un po’ strano. Un anno e mezzo fa, considerate le difficoltà economiche, ho pensato che forse avrei dovuto fare altro“. Sia Delia che EroCaddeo e Rob confessano di aver provato a sfondare nel mondo della musica sui social. Rob sull’approccio con il mondo discografico: “Le donne che parlano e fanno sentire la propria voce danno ancora fastidio e questa cosa non va assolutamente bene, sarebbe bellissimo se un domani non ci dovesse più aver bisogno di domande del genere“.