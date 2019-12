Il paese di Natale su La5 – trama, cast, finale

La5 manda in onda questa sera il film tv dal titolo Il paese di Natale. L’appuntamento è in prima serata alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre free di Mediaset.

Il paese di Natale – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film Il paese di Natale è composto dai seguenti attori: Nikki Deloach, Luke Macfarlane (L’album dei ricordi), Maureen McCormick, Richard Karn, Chonda Pierce, Cynthia Gibb. La regia è di Sam Irvin.

Il film è di genere sentimentale, una vera e propria favola natalizia, romantica, talvolta anche zuccherosa. La produzione è statunitense, la durata di un’ora e 30 minuti. Il titolo originale è Christmas Land.

Le riprese si sono svolte tutte tra New York ed una piccola cittadina della provincia americana.

Trama del film su La5

La trama del film tv ha come protagonista Jules Cooper, una giovane donna d’affari che vive una vita apparentemente gratificante. Infatti ha una carriera brillante nel settore del marketing ed una vita sentimentale appagante con il fidanzato Mitchell. Insomma una coppia che sembra destinata al matrimonio e ad altri successi professionali.

Un giorno però a Jules arriva la notizia della morte dell’amata nonna Glinda. L’anziana signora, una donna molto eccentrica ma di grandi sentimenti, ha lasciato in eredità alla nipote un villaggio a tema natalizio che si chiama Terra di Natale. Tutt’intorno una fattoria di alberi con i grandi campi che conferiscono al villaggio atmosfere bucoliche.

Quando Jules Cooper si reca sul posto, riscopre immediatamente i ricordi dell’infanzia in un luogo dove aveva trascorso la maggior parte delle sue vacanze di fine anno. È proprio nella magica Terra di Natale che i genitori si trasferivano nel mese di dicembre per attendere la notte dell’avvento e l’arrivo del nuovo anno.

Il paese di Natale – l’incontro tra Jules Cooper e l’avvocato Barnes

Appena giunta al villaggio Terra di Natale, Jules Cooper conosce Tucker Barnes, un giovane avvocato molto affascinante che gestisce la tenuta. L’avvocato rivela alla nuova proprietaria che il villaggio si trova in una situazione abbastanza complicata dal punto di vista economico.

Da quando la nonna di Jules è morta, Barnes si è trovato costretto a prendere decisioni molto complicate. Riesce difficile cercare di far fronte agli ammanchi economici. L’avvocato infatti avrebbe intenzione di realizzare un vero e proprio piano di ristrutturazione chiedendo dei finanziamenti. Invece Jules inizialmente pensa di vendere la Terra di Natale al magnate immobiliare Mason Richards. Il suo desiderio Infatti è di tornare il più presto possibile alla frenetica vita di New York.

I ricordi dell’infanzia però cominciano ad avere un potere importante sulle sue decisioni. Per cui si delinea un’altra ipotesi: restare sul posto e riportare il villaggio al suo antico splendore. Ma non sono soltanto queste le decisioni da prendere per la giovane donna d’affari. L’avvocato Tucker non le è infatti indifferente e le sta facendo dimenticare l’antico fidanzato.

Il Natale che si avvicina sarà per la protagonista interessante e pieno di sorprese.