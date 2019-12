Stasera in tv 27 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera in tv 27 dicembre 2019. C’è stato un cambio di programmazione su Rai 1. La rete manda in onda il film Abel il figlio del vento che sostituisce la seconda puntata di La porta dei sogni. Questo show si è spostato a sabato in prime time. Vediamo nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 27 dicembre 2019 – programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, va in onda il film dal titolo Abel- il figlio del vento. Nel cast Tobias Moretti il primo protagonista della serie Il commissario Rex. La pellicola racconta la storia di un ragazzino di 12 anni che salva un aquilotto e lo cura fino a quando è in grado di spiccare il volo.

Su Rete 4, alle 21.25, il varietà #CR4 La repubblica delle donne. Primo di due appuntamenti con il meglio delle prime 4 puntate della nuova stagione. Dopo le Feste il programma di Piero Chiambretti potrebbe restare definitivamente al venerdì, con 16 puntate inedite. Accanto al conduttore, fin dalla prima puntata, Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi e Francesca Barra.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Si riaccendono i fornelli degli aspiranti chef rimasti in gara per i quali il traguardo si sta avvicinando sempre di più. Chi supererà indenne i test proposti oggi da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, JoeBastianich e Antonino Cannavacciuolo?

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. L’intricata situazione politica italiana ha dato ampi spunti all’ultima edizione dello show di Maurizio Crozza di cui continuiamo a rivedere il meglio. La partenza della nuova stagione è prevista il 28 febbraio.

Su Real Time, alle 21.10, il talent Junior Bake Off Italia.I concorrenti, di età compresa tra I 7 e I 12 anni, si ritrovano sotto il tendone per affrontare le prove di oggi: prima quella creativa e poi quella tecnica. A giudicare le loro creazioni ci sono ancora una volta Ernst Knam e DamianoCarrara.

Stasera in tv I film in onda su Rai e Mediaset

Su Raidue, alle 21.05, il film commedia del 2013, di John Lee Hancock, SavingMrBanks, con Emma Thompson, Tom Hanks. Hollywood, Anni 60: intenzionato a realizzare la trasposizione cinematografica del romanzo “Mary Poppins”, Walt Disney (Tom Hanks) cerca di convincere l’autrice P.L. Travers (Emma Thompson) a cedergli i diritti. Ma la scrittrice, gelosa delle sue creature, non vuole scendere a compromessi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 2000, di Roland Emmerich, Il patriota, con Mel Gibson, Heath Ledger. Carolina del Sud, 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin organizza la guerriglia dei coloni americani contro l’esercito britannico.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1997, di Roberto Benigni, La vita è bella, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. Arezzo, fine Anni 30. Guido Orefice (Roberto Benigni), cameriere ebreo, sposa la maestrina Dora (Nicoletta Braschi): hanno un figlio, Giosuè (Giorgio Cantarini). Vengono poi deportati in un campo di sterminio nazista. Per proteggere il piccolo dalle mostruosità del lager, l’uomo gli fa credere che sia un gioco.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2007, di David Dobkin, Fred Claus, con Vince Vaughn, Paul Giamatti. Nichoilas Claus (Paul Giamatti), conosciuto universalmente come Babbo Natale, ha un grande cruccio. Suo fratello Fred (Vince Vaughn), infatti, è un fannullone senza arte né parte. Nicholas gli offre un lavoro nella fabbrica di giocattoli dove si preparano i regali per i bambini del mondo.

I film sulle reti digitali stasera 27 dicembre 2019 in tv

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Richard Donner, Timeline, con Paul Walker, FrancesO’Connor. Per un guasto alla macchina del tempo, gli studenti Chris, Kate, Andrè, Josh e Francois rimangono intrappolati nella Francia del 1357 con il loro professore di archeologia.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1993, di John Woo, Senza tregua, con Jean-Claude VanDamme, Yancy Butler. New Orleans, Stati Uniti: il marinaio ed esperto di arti marziali Chance Boudreaux viene assoldato da Natasha Binder che teme per la vita del padre scomparso misteriosamente.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2006, di Gary Winick, La tela diCarlotta. In una fattoria vive il maialino Wilbur. Tutti lo amano, dal topo Templeton all’oca Gussy. Ma la più grande amica di Wilbur è il ragno Carlotta, che riuscirà incredibilmente a salvargli la vita.

Stasera in tv i film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2010, di Pierre Morel, From Paris With Love, con John Travolta, KasiaSmutniak. Parigi. James Reece, metodico agente della Cia, viene affiancato dal rozzo Charlie Wax in un’indagine sul narcotraffico. E c’è anche da sventare un attentato terroristico.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di David Lowery, The Old Man &The Gun, con Robert Redford. La vera storia di Forrest Tucker, famoso rapinatore di banche. Dalla temeraria fuga da San Quintino a una serie di rapine, Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Dean DeBlois, Dragon trainer – Il mondo nascosto. Hiccup è diventato il sovrano di Berk, un regno dove uomini e draghi vivono insieme. Ma un’oscura minaccia lo costringe a partire insieme a Sdentato alla ricerca del Mondo Nascosto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.