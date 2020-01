Come ogni anno anche questa volta, per Sanremo 2020 la controprogrammazione è quasi del tutto inesistente. La fuga delle altre reti dalla kermesse canora è oramai un evento annuale consolidato. Si pensi ad esempio che il sabato sera, in concomitanza con l’ultima puntata della kermesse canora, Canale 5 chiude i battenti e la puntata di C’è posta per te viene rimandata alla settimana successiva.

Anche questa volta i telespettatori che non amano l’evento canoro trasmesso da Rai 1, saranno inondati da una marea di film, molti dei quali purtroppo non in prima visione ma addirittura in replica.

Sanremo 2020 controprogrammazione per Rai 2 e Rai 3

Amadeus conduttore di Sanremo 2020, dovrà vedersela anche con la controprogrammazione interna. Insomma dovrà far fronte al cosiddetto fuoco amico di Rai 2 e Rai 3.

Intanto la serata di lunedì 3 febbraio ha la programmazione normale che va dalla puntata del GF Vip 4 su Canale 5, a La guerra è finita su Rai 1. Previsti anche Presadiretta su Rai 3 e Quarta Repubblica su Rete 4.

La situazione cambia da martedì 4 febbraio 2020. É l’esordio di Amadeus alla 70ma edizione del Festival di Sanremo. Rai 3 conserva come di consueto l’appuntamento con #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Rete 4 è in onda con Fuori dal coro con la gestione di Mario Giordano. Analogamente La7 scende in campo con la nuova puntata del talk diMartedì con Giovanni Floris.

Meglio si comporta invece Canale 5 che propone un film, in modo da non disturbare l’esordio della kermesse canora.

Passiamo a mercoledì 5 febbraio. Rai 3 non rinuncia al solito appuntamento come gli scomparsi di Chi l’ha visto? Rete 4 propone una puntata di CR4 la Repubblica delle donne, che potrebbe anche essere una replica. Canale 5, sempre senza disturbare la concorrenza, propone il solito film in prima serata. Medesimo appuntamento con il cinema è proposto da Italia 1 con il film Auguri per la tua morte.

Tv8 non rinuncia alla puntata settimanale di Italia’s Got Talent che, tra l’altro, sta riscuotendo un buon successo di pubblico.

Sanremo 2020 controprogrammazione – i palinsesti di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 febbraio

Giovedì 6 febbraio Don Matteo va in pausa per lasciare spazio ad Amadeus ed al suo Festival. Rete 4 propone la consueta puntata di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio ed anche La7 non rinuncia alla solita puntata di Piazzapulita con Corrado Formigli. Canale5 si arrende ancora ad Amadeus con un altro film.

Venerdì7 febbraio restano nel palinsesto di Rete 4 Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero con Quarto Grado. Ed anche Diego Bianchi, ovvero Zoro, è ancora al timone di Propaganda Live su La7. Tutto il resto della programmazione è costituita soltanto da film. Italia 1, ad esempio, propone la pellicola dal titolo Madre!

Sabato 8 febbraio i palinsesti delle tv generaliste sono all’insegna del vuoto assoluto. A fuggire Innanzitutto è Canale 5 che, come tradizione da alcuni anni, rinuncia a mandare in onda la puntata settimanale C’è posta per te. Tutte le reti generaliste del digitale terrestre comprese Tv8 e Nove, mandano in onda soltanto film e telefilm. Molti non sono neanche in prima visione.

Domenica 9 febbraio – puntata speciale di Domenica In dal Teatro Ariston di Sanremo

Come accade ogni anno, Domenica In va in onda con una puntata speciale dal palcoscenico del Teatro Ariston, dove la sera precedente si è conclusa l’edizione della kermesse canora. Mara Venier con il contenitore festivo di Rai 1 non ha rivali. Infatti, come ogni domenica, Canale 5 manda in onda il tris di soap opera Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

La caratteristica della puntata speciale della domenica dopo Sanremo è la lunghezza dell’appuntamento. Mara Venier andrà in onda ininterrottamente fino all’edizione del Tg1 delle 20:00. Al netto della pubblicità e di un appuntamento con il Tg1, la puntata di Domenica In dà spazio a tutti i cantanti che si sono esibiti nelle corso delle 5 serate precedenti.