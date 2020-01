Sanremo 2020 polemiche Amadeus – sbagliato svelare il cast in anticipo

Amadeus, conduttore di Sanremo 2020, è già sommerso dalle polemiche. Il motivo è da ricercarsi nell’annuncio dato in anteprima ad un solo quotidiano dei nomi di tutti i concorrenti che parteciperanno alla 70ma edizione della kermesse canora.

Le polemiche su Amadeus hanno investito la sua vera e propria mossa a sorpresa che ha azzerato la liturgia delle ultime edizioni. Ovvero i nomi dei big che si esibivano sul palcoscenico dell’Ariston venivano annunciati in una trasmissione televisiva. Per molti anni questo evento è accaduto a L’Arena di Massimo Giletti. Quest’anno era stato concordato un evento speciale di Soliti Ignoti legati alla lotteria Italia ed in onda il 6 gennaio in prima serata su Rai 1.

Una mossa a sorpresa e soprattutto inattesa che ha scatenato l’ira funesta degli addetti ai lavori. Amadeus ha ufficializzato i nomi dei 22 big in gara lasciando a Soliti Ignoti speciale lotteria solo l’annuncio dei titoli delle canzoni in gara. Ma anche questi circolano da tempo sul web.

Sanremo 2020 – ecco i 22 big in gara

Alberto Urso

Achille Lauro

Anastasio

Morgan con Bugo

Diodato

Elettra Lamborghini

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Marco Masini

Junior Cally

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

I Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki

Tra i 22 big in gara c’è una buona quota di ragazzi provenienti dai talent show. Ci sono poi ritorni di artisti che si sono già esibiti in passato e molti cantanti che arrivano per la prima volta in assoluto all’Ariston.

In quota talent ci sono Alberto Urso vincitore dell’edizione Amici 18. Giordana Angi seconda classificata del talent di Maria De Filippi dello scorso anno. Presenti anche Elodie Di Patrizi e Riccardo Riki Marcuzzo. X Factor dà il proprio contributo a Sanremo 2020 con Enrico Nigiotti e Anastasio, vincitore del talent di Sky nel 2018.

Tra gli artisti che si sono già esibiti all’Ariston ritroviamo: Francesco Gabbani, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Achille Lauro e Michele Zarrillo. Bisogna aggiungere anche la singolare coppia formata da Morgan e Bugo e infine Diodato.

Arrivano per la prima volta in assoluto sul palcoscenico dell’Ariston Elettra Lamborghini, Junior Cally, Paolo Jannacci, I Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Rancore, Levante e Piero Pelù.

Sanremo 2020 – gli ospiti della 70ma edizione

Gli ospiti di Sanremo 2020 dovrebbero essere il piatto forte di Amadeus. Intanto sono confermati da tempo Fiorello, Tiziano Ferro e Roberto Benigni. Tiziano Ferro è presente tutte e cinque le sere. Roberto Benigni torna sul palcoscenico dell’Ariston dopo alcuni anni di assenza. Ma lo fa soltanto per pubblicizzare il suo film Pinocchio.

Fiorello avrà libero ingresso all’Ariston secondo quanto già annunciato da lui stesso nel corso del programma Viva Raiplay.

Il Dopofestival quest’anno avrà una valenza speciale perché si chiama L’altro Festival e va in onda solo in streaming su Raiplay. Il conduttore è Nicola Savino che lascerà momentaneamente Italia 1 per trasferirsi nella cittadina ligure.

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali ci sono ancora delle trattative per Lady Gaga. Gli altri nomi potrebbero essere Monica Bellucci e Antonella Clerici.

Sanremo 2020 – le partner di Amadeus

C’è anche l’ipotesi che Antonella Clerici e Monica Bellucci possano far parte del Festival nel ruolo delle partner destinate ad affiancare Amadeus nelle cinque serate. Infatti la Clerici e la Bellucci sono inserite proprio nella lista delle personalità più accreditate. Se così fosse l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco avrebbe la propria rivincita personale tornando su un palcoscenico sul quale è già stata nel 2010 con un’edizione molto gradita.

Gli altri nomi che circolano ve li abbiamo già anticipati.