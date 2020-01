Lo Speciale di Le Iene show di questa sera, è dedicato a Chico Forti. E’ previsto per la prima serata di giovedì 30 gennaio dalle 21.20 su Italia1. L’inchiesta è realizzata da Gaston Zama. Ed è incentrata sulla drammatica storia del nostro connazionale, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike.

Chico Forti è rinchiuso da vent’anni in un carcere di massima sicurezza in Florida. Ma ha sempre non ha mai smesso di gridare al mondo la sua innocenza.

Le iene show Speciale Chico Forti ecco la storia

Ecco la drammatica storia di Chico Forti. Il 5 febbraio del 1998 l’ereditiere australiano Dale Pike, figlio del proprietario del Pike Hotel di Ibiza vola a Miami dove avrebbe dovuto incontrare il produttore italiano Enrico Forti.

Solo un giorno dopo un surfista della zona trova il cadavere dell’uomo completamente nudo. La morte è dovuta a due colpi alla testa con una pistola calibro 22. Dopo quattro giorni Enrico Forti detto Chico viene individuato come possibile colpevole dalla polizia. Interrogato senza il suo avvocato, dopo un processo con molte omissioni, è condannato all’ergastolo nelle prigioni americane.

Sono trascorsi oltre 20 anni e nessuno si è mai preoccupato di aiutare il nostro connazionale.

Lo speciale su Chico Forti momenti chiave

Nel corso dello speciale Gaston Zama ripercorre i momenti chiave di questa vicenda, di cui Le iene si sono occupati altre volte. Inoltre saranno presentati nuovi elementi e testimonianze trovate recentemente.

Le iene ripropongono l’opinione di Lorenzo Matassa, giurista convinto che nelle indagini sono state omesse le carte fondamentali per procedere con una sentenza così dura. Ascolteremo poi Ferdinando Imposimato, ex Presidente Onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione.

Le iene tornano sul documentario “Il Sorriso della Medusa”, realizzato da Chico Forti. Si ipotizzava che non fosse Andrew Cunanan l’assassino dello stilista Gianni Versace e che dietro un’ipotesi di depistaggio ci fosse proprio la polizia di Miami.

Nello speciale ci sono anche due toccanti incontri. Il primo è con Chico Forti, avvenuto all’interno del carcere di massima sicurezza a Miami. Il secondo è, per la prima volta, con i figli di Chico che attualmente vivono alle Hawaii.

A Gaston Zama hanno detto: “L’ho sempre sentito speranzoso, incoraggiante. Non ha mai mostrato alcuna debolezza. Ha sempre fatto credere che non sarebbe rimasto lì per sempre… Non ha mai avuto alcun senso per me. Anche a oggi, non ha alcun senso”.