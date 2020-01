Stasera in Tv lunedì 6 gennaio 2020. Fortuna, magia, favole ed un pizzico d’amore concludono le festività natalizie e quelle di fine anno che ci hanno traghettato nel 2020. Nella serata del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, tutte le attenzioni sono poste sulla Lotteria Italia a cui è dedicata lo speciale di Soliti ignoti – il ritorno. E’ Amadeus a gestire l’appuntamento al quale partecipano tutti i big che si esibiranno sul palcoscenico dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio per l’edizione di Sanremo 2020.

Stasera in tv 6 gennaio 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle ore 20.30 andrà in onda I Soliti Ignoti, con una puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia. Oltre al consueto gioco delle identità, Amadeus terrà dunque le fila della storica riffa dell’Epifania. Al suo fianco moltissimi ospiti famosi. A seguire, alle 23.40, il Gran Varietà ci condurrà indietro nel tempo alla scoperta della storia dei grandi varietà televisivi italiani.

Rai 2 pensa agli amanti del brivido e dell’azione e manda in onda il nono episodio della prima stagione di 911. La serie – ambientata a Los Angeles – segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, tra emergenze e vita privata.

A seguire, alle ore 23.20, sarà trasmesso il riassunto della settimana calcistica (e non solo) con La Domenica Sportiva.

Su Rai 3 alle ore 21.15 andrà in onda “L’ultimo lupo”, pellicola che narra la storia di Chen Zhen, un giovane studente di Pechino, che nel 1969 viene inviato in Mongolia per svolgere il ruolo di insegnante in una tribù nomade di pastori. Il ragazzo stringerà amicizia con un piccolo lupo e tenterà in tutti i modi di salvarlo dallo sterminio voluto dal governo.

In seconda serata sarà trasmessa una nuova puntata de La grande storia, che delineerà la figura di Piersanti Mattarella.

Stasera in tv 6 gennaio 2020 – programmi Mediaset

Canale 5 conserva lo spirito delle feste proponendo una favola intramontabile: “Pinocchio”, nella versione di Roberto Benigni. La pellicola del 2002 annovera nel cast tra gli altri: Nicoletta Braschi, Kim Rossi Stuart, Carlo Giuffrè, Corrado Pani. Il bimbo nato da un pezzo di legno farà sognare le nuove generazioni che non l’hanno mai visto e commuoverà i bambini di ieri. Alle ore 00.10 seguirà “The Illusionist – l’illusionista”, film con Edward Norton e Jessica Biel.

Su Italia 1 spazio alla magia con “Now You see me 2 – I maghi del crimine”. Il secondo capitolo della saga riprende la storia dei Quattro Cavalieri, un anno dopo la loro impresa. Stavolta tenteranno di riabilitare la propria immagine screditando un immorale magnate della tecnologia.

Su Rete 4 spiritualità e paesaggi da sogno con “Mountains – la vita sopra le nuvole”. Il viaggio ci condurrà tra Himalaya ed Ande, tra lande selvagge e antiche civiltà. A seguire sarà proposto il riassunto della settimana calcistica con Pressing – Serie A.

Stasera in tv programmi di Paramount, Nove e La5

Paramount si tinge di fantasy e mitologia con il primo capitolo della saga di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: “Il ladro di fulmini”. Il giovane semidio Percy scoprirà l’identità di suo padre e si troverà catapultato in un mondo magico ed ignoto. Qui dovrà combattere per la sua sopravvivenza tra nuovi amici e nuovi nemici.

Nove punta al romanticismo con il grande classico rosa: “Come farsi lasciare in 10 giorni”. Un uomo, una donna ed una scommessa che li farà innamorare. Tante risate e qualche sospiro di estasi d’amore per Matthew McConaughey. Fantastica interpretazione di Kate Hudson.

Su La 5 è ancora Natale con “Mrs Miracle – una tata magica”. Seth (James Van Der Beek), rimasto vedovo, ha qualche difficoltà nel tenere a bada da solo i suoi due piccoli gemelli pestiferi. Una nuova tata, Mrs Miracle (Doris Roberts), potrebbe essere la soluzione a tutti i suoi problemi.