Oramai è certo: Rosario Fiorello sarà presente a Sanremo 2020 nel corso di tutte e cinque le serate. Gli eventi accaduti negli ultimi giorni hanno ampiamente confermato un’ipotesi che oramai è diventata certezza.

Intanto il conduttore e direttore artistico Amadeus non sta risparmiando la sua presenza all’interno dei principali contenitori di intrattenimento targati non solo Rai 1, ma anche Rai 2.

Sanremo 2020 Fiorello conferma la sua presenza tutte le sere a Che tempo che fa

Amadeus è stato ospite in collegamento con il programma Che tempo che fa domenica 2 febbraio. Già l’azienda di viale Mazzini aveva annunciato la presenza del conduttore. Ma la sorpresa è stata l’arrivo di Rosario Fiorello accanto ad Amadeus. Una vera e propria sorpresa anche per Fabio Fazio che, apparentemente, non se l’aspettava.

Infatti il collegamento è iniziato con il conduttore e direttore artistico seduto ad una scrivania con il logo di Sanremo 70 alle spalle. Fabio Fazio ha cominciato ad interrogare “amabilmente” Amadeus su quanto potrebbe accadere almeno nella prima puntata. Il conduttore di Sanremo 70 ha anticipato che l’inizio di martedì sera sarà a sorpresa. Ma non ha voluto anticipare di più. Invece ha ribadito che, nel corso delle cinque serate, indosserà rigorosamente il papillon.

La domanda sulla presenza di Fiorello è naturalmente spontanea: «Ma quante volte sarà presente Rosario?» chiede Fabio Fazio. La risposta arriva con una sorta di ammiccamento di Amadeus e proprio in questo istante al suo fianco appare Rosario Fiorello. Inizia un susseguirsi di battute tra Fiorello e Amadeus da una parte e Fabio Fazio con Luciana Littizzetto in collegamento da casa sua.

La comica e spalla destra di Fabio Fazio infatti è ancora infortunata dopo l’incidente di cui è stata vittima lo scorso dicembre.

Fiorello, non si sa quanto ironicamente, ha accennato anche ad una ipotetica share della prima serata. Ha parlato infatti di un 49,6% di share.

La notizia principale è che Amadeus è apparso estremamente tranquillo. A metterlo in tale condizione è la certezza di poter contare sull’amico strappa audience.

Amadeus ospite di Mara Venier a Domenica In

Il tour domenicale di Amadeus era iniziato già Domenica In. Infatti, sempre in collegamento, era ospite della puntata del 2 febbraio del contenitore festivo di Rai 1. Ed anche Mara Venier gli aveva rivolto la medesima domanda: «Quante volte sarà presente Fiorello durante le cinque serate?» e Amadeus aveva fatto chiaramente capire che l’amico fraterno lo avrebbe accompagnato in maniera continuativa.

Si prepara dunque una doppia conduzione Amadeus-Fiorello che certamente riserverà parecchie sorprese ai telespettatori.

Intanto continuano a susseguirsi gli spot in cui Amadeus è protagonista unico. Nella lunga soap opera seriale il conduttore ha iniziato il suo percorso di avvicinamento alla kermesse canora da quando aveva 8 anni. Adesso è giunto alla vigilia della kermesse ed ancora chiede ai suoi assistenti tempo in più perché non si sente pronto.