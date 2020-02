Nella settimana attuale de Il Paradiso delle Signore, Silvia Cattaneo confessa il segreto che riguarda la nascita di Federico. In quest’ottica la programmazione è ricca di eventi che coinvolgono i principali personaggi. L’appuntamento con la soap opera daily è ogni giorno alle 15.40 su Rai 1, subito dopo la conclusione del talk Vieni da me.

Il Paradiso delle Signore Silvia confessa il suo segreto

Nelle puntate attualmente in onda, finalmente Silvia Cattaneo confessa il segreto sul figlio Federico che ha tenuto nascosto per anni. La donna è venuta a sapere che Federico non è davvero figlio di Luciano. La sconvolgente rivelazione le è stata fatta dal chirurgo, il professor Faraone, quando il giovane ha deciso di farsi operare per tentare di ritrovare l’uso delle gambe. A seguito di un incidente avvento durante il servizio militare, il giovane era rimasto paralizzato agli arti inferiori.

L’attenzione, poi, si sposta su Angela Barbieri. La giovane, ancora in prova come Venere del Paradiso, continua a ottenere un grande consenso. Sia la capocommessa Clelia Calligaris che le clienti del grande magazzino, la apprezzano per la capacità di dare consigli. Ma non tutti sono felici della sua presenza. Ludovica Brancia, infatti, continua ancora a lamentarsi con Riccardo Guarnieri perché mai avrebbe immaginato che Angela potesse arrivare al Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle Signore Adelaide e Ravasi sempre più vicini

Intanto tra Adelaide ed Achille Ravasi si è instaurato un rapporto particolare fatto di una intensa complicità. Questo naturalmente dà fastidio a Umberto Guarnieri che sente allontanarsi sempre di più la donna.

Federico intanto è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. Ma la madre ha un atteggiamento differente dal solito. E’ sempre nervosa e il giovane non riesce a comprenderne il motivo.

Arriva il Festival di Sanremo 1961

Nell’anno in cui si svolgono gli eventi, il 1961, è già tempo del Festival di Sanremo. Salvatore e Marcello hanno così l’idea di prendere a noleggio un televisore da mettere in caffetteria. Si potrà consentire così a tutti i clienti di seguire la manifestazione.

Ludovica è sempre più convinta di voler proseguire la sua relazione con Riccardo. E decide di trasferirsi definitivamente a Villa Guarnieri. Umberto Guarnieri ne approfitta per chiedere scusa alla ragazza.

Marcello, infine, coinvolge la starlette dei fotoromanzi Lorena nella nuova iniziativa della caffetteria.

Questo comportamento ingelosisce Roberta che, però, ha deciso di tornare con Federico.

Al Paradiso delle Signore, infine, ci si prepara per la finale di Sanremo 1961. Vittorio Conti organizza una serata con inviti aperti a tutti.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.