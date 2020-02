Ecco il palinsesto del 5 febbraio del festival di Sanremo 2020 proposto da Radio2. Di giorno e di notte, “On Air”, “On Field” e anche in radiovisione sui social.

Oggi 5 febbraio Radio 2 racconta Sanremo 2020 minuto per minuto e da tanti luoghi diversi. Dal palco di Piazza Colombo, dal Truck di Piazza Borea D’Olmo, da Casa Sanremo presso il Palafiori e dal backstage del Teatro Ariston.

Dalle 6.00, Filippo Solibello sarà l’inviato di “Caterpillar AM” a Sanremo per seguire da vicino la kermesse.

Dalle 10.30, “Radio2 Social Club” tornerà in diretta dal nuovo palco di Piazza Colombo con gli attesi Luca Barbarossa e Andrea Perroni, veterani e massimi intenditori del Festival. Ospiti della puntata: Le Vibrazioni, i Pinguini Tattici Nucleari, gli Eugenio in Via di Gioia, Alberto Urso, Riki e Fadi.

Dalle 12.00 poi, anche “Non è un Paese per Giovani” avrà il suo inviato “on field”: Tommaso Labate, dalla postazione di Rai Radio2 a Casa Sanremo. Nel pomeriggio, si accenderanno i microfoni del Truck in piazza Borea d’Olmo dove Andrea Delogu, Silvia Boschero e la misteriosa M¥SS KETA ospitano Piero Pelù, Raphael Gualazzi e l’inedito duo composto da Bugo e Morgan.

Dalle 15 “Chiamate Mara 3131” aprirà i suoi microfoni ai racconti di Tosca, Francesco Gabbani e Leo Gassman. A seguire i Numeri Uni – sempre dal Truck – ospiteranno Gigi e Ross, Diodato, Paolo Jannacci e Dardust per una puntata all’insegna della musica e del buonumore.

Sanremo 2020 palinsesto 5 febbraio Radio 2 programmi serali

Dalle 21.00 in poi in simulcast con Rai1 si animerà la postazione all’interno del teatro Ariston.

Gino Castaldo, Andrea Delogu ed Ema Stokholma raccontano al pubblico radiofonico la seconda serata del Festival aggiungendo preziose ed inedite informazioni raccolte a caldo tra i protagonisti. Vengono avvicinati conduttori, cantanti in gara ed ospiti, grazie all’accesso esclusivo e privilegiato al backstage del palco.

A raccogliere le impressioni del pubblico a puntata conclusa, ci penseranno in diretta da Casa Sanremo Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio – I “Lunatici” – in onda da mezzanotte alle 6 del mattino.

Ma l’offerta di Rai Radio2 non finisce qui. La grande festa continuerà anche dopo il Festival. Infatti dall’1.30 del mattino circa, sul palco di Casa Sanremo per il secondo appuntamento in cartellone è previsto il concerto, in versione intima ed esclusiva, di Levante.

Radio 2 in streaming

Tutti i programmi di Rai Radio2 sono anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibili sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2.