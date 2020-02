Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono la puntata del 7 febbraio di Quarto grado.L’appuntamento è su Retequattro in prima serata. E riveste particolare importanza perchè c’è un tassello determinante per quanto riguarda la morte di Marco Vannini.

Quarto grado 7 febbraio – morte di Marco Vannini e ricorso Ciontoli

Venerdì 7 febbraio la Cassazione si esprime sul ricorso di Antonio Ciontoli, accusato di aver sparato a Marco Vannini. A partire dalle ore 21:25, su Retequattro, Quarto Grado segue la giornata chiave del dibattimento.

Con ospiti in studio e in collegamento, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, a cura di Siria Magri, ricostruisce la vicenda che ha portato alla morte di Vannini.

Era la notte del 17 maggio 2015, il giovane di Ladispoli aveva 21 anni ed era fidanzato con la figlia di Ciontoli, Martina.Trovò la morte nella villetta dove viveva la fidanzata insieme alla sua famiglia. E la verità non è ancora venuta alla luce.

In primo grado, il 51enne è stato condannato a 14 anni di carcere con l’accusa di omicidio volontario. La pena è stata poi ridotta in secondo grado a cinque, per omicidio colposo. Gli altri componenti della famiglia, moglie e due figli, hanno subito una condanna a tre per omicidio colposo; pena poi confermata, in secondo grado.

Quarto grado 7 febbraio – quale sarà la decisione della Cassazione?

L’omicidio sarà ritenuto volontario o giudicato colposo?

Da un lato, il sostituto procuratore generale della Capitale, Vincenzo Saveriano, chiede di annullare la sentenza d’appello, ritenendo corretta la sussistenza del reato di omicidio volontario.

Dall’altro, i difensori dei Ciontoli sollecitano una riduzione della pena per il principale imputato, convinti non sia presente l’aggravante della «colpa cosciente», e l’assoluzione piena per i familiari.

