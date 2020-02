Crescono gli ascolti per la terza serata di Sanremo 2020. Il responso dell’Auditel per la puntata dedicata ai duetti con la partecipazione di Roberto Benigni, assegna un altro punto percentuale in più di share alla kermesse canora.

Sanremo 2020 ascolti terza serata – crescono i consensi festival al 54.5%

La terza Serata di Sanremo 2020 ha fatto registrare ascolti maggiori. In particolare sono stati 9.836.000 i telespettatori dinanzi a Rai1 con una share del 54,5%.

In particolare: la prima parte della serata chiamata Sanremo Start ha catalizzato ha raccolto 11.591.000 spettatori con il 41.37%.

Ricordiamo che in questo segmento ci sono tradizionalmente le esibizioni dei giovani cantanti delle Nuove Proposte. Nella terza serata, invece, sono iniziati subito i duetti.

Per quanto riguarda il festival vero e proprio, ecco il responso dell’Auditel:

La prima parte (terminata a mezzanotte) ha registrato 13.533.000 con il 53,62%.

La seconda, che ha chiuso i battenti alle 2.04 dopo la mezzanotte, ha conquistato 5.636.000 con il 57,17%. Complessivamente la share è maggiore rispetto alla medesima serata del 2019.

Sanremo 2020 – Auditel programmi correlati

Anche il TG1 60 Secondi ha seguito la scia degli alti ascolti. Ha, infatti, conquistato 6.596.000 spettatori con il 52.94%.

Inoltre Prima Festival ottiene 8.337.000 spettatori con il 31.78%.

Andando indietro nella storia degli ascolti del Festival di Sanremo, per trovare dati così alti, bisogna arrivare al 1997. Era, però, un’epoca differente. E molte sono le differenze rispetto a quella terza serata che conquistò il 55,55%. Attenzione, però: allora ci furono 13.997.000 telespettatori dinanzi al piccolo schermo di Rai 1. E, dato importantissimo, la serata si concluse alle 23.27. Due ore e mezzo in meno rispetto all’orario in cui si è conclusa la terza serata di Sanremo 2020. E se è vero che questo è il Sanremo dei record, bisogna inserire anche il record della durata. Sanremo 2020 – i dati delle terze serate targate Claudio Baglioni

Cominciamo con la terza serata di Sanremo 2019: ci furono 9.409.000 telespettatori con 46.70%