Martedì 11 febbraio Rai 2 trasmette l’edizione 2020 di Pechino Express. L’appuntamento è in prima serata con la conduzione di Costantino della Gherardesca. Le puntate complessive sono 10, il programma è stato realizzato in collaborazione con Magnolia Banzai Group.

Costantino della Gherardesca è il conduttore storico del programma on the road, che lo ha gestito dalla seconda edizione in poi. La prima era stata invece presentata e narrata da Emanuele Filiberto di Savoia.

Pechino Express 2020 Rai 2 – dove è girato, location, anticipazioni

Il sottotitolo dell’adventure reality è Le stagioni dell’Oriente. Le nazioni che sono state attraversate dalle 10 coppie sono Thailandia, Corea del Sud e Cina. Ricordiamo però che Pechino Express è stato già registrato durante l’estate, prima ancora cioè che si verificasse l’emergenza coronavirus. Infatti il primo caso documentato dalla Cina risale all’8 dicembre 2019.

Naturalmente vengono rispettate tutte le modalità dell’adventure reality. E al centro delle dinamiche c’è soprattutto il tentativo di sopravvivere durante il giorno e cercare un rifugio dove trascorrere la notte. Il tutto avverrà grazie all’autostop a cui sono sempre ricorsi i partecipanti nel corso delle edizioni.

Rai 2 ha già proposto alcuni promo e naturalmente da quanto si è potuto vedere ci sono prove estreme. Tra queste addirittura alcune in cui compaiono coccodrilli.

Ecco le 10 coppie ufficiali in gara

Ecco le coppie ufficiale dell’ottava edizione del reality:

Le figlie d’arte: Asia Argento – Vera Gemma

– Le Top: Dayane Mello – Ema Kovac

– Padre e figlia: Marco Berry – Ludovica Marchisio

– I Wedding Planner: Enzo Miccio – Carolina Giannuzzi

– I Gladiatori: Max Giusti – Marco Mazzocchi

– Le collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni

e Gli inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori

e Mamma e figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay

e I palermitani: Annandrea Vitano e Claudio Casisa

e I guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo

Qualche notizia in più sulle coppie

A viaggiare nell’adventure reality c’è anche Asia Argento figlia del re del genere horror made in Italy. La Argento, tra l’altro, è stata concorrente di Ballando con le stelle, ha condotto una edizione di Amore criminale quando Rai 3 era diretta da Daria Bignardi. Ricordiamo inoltre che è stata anche nella giuria di Forte Forte Forte e di X Factor 2018. Dal talent di Sky Uno fu poi maandata via perché scoppiò lo scandalo delle presunte violenze sessuali sul giovane attore Jimmy Bennett.

Un’altra sorpresa è rappresentata dalla presenza di Max Giusti che partecipa insieme a Marco Mazzocchi. Giusti ha un curriculum notevole come conduttore, attore e comico. I telespettatori lo ricordano a Quelli che il calcio ed ha anche condotto alcune edizioni di Affari tuoi. È stato inoltre concorrenti di Tale e Quale Show nel 2015.

Last but not least Gennaro Lillio che i telespettatori conoscono come ex fidanzato di Francesca De Andrè. Insieme hanno partecipato all’edizione del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. Presenti anche due studentesse de Il Collegio che sono rispettivamente Nicole Rossi e Jennifer Poni. Ambedue hanno partecipato alla terza edizione del docureality.