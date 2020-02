A Sanremo 2020 è arrivata la squalifica per Morgan e Bugo. E’ accaduto nella quarta serata della kermesse canora condotta da Amadeus su Rai 1 affiancato da Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020 squalifica per Morgan e Bugo che abbandona il palcoscenico

La squalifica come recita il regolamento della kermesse canora è arrivata dopo che Bugo ha abbandonato il palcoscenico dell’Ariston. E’ in netta protesta con Morgan perché sembra che quest’ultimo avesse cambiato il testo della canzone che stavano per interpretare.

Mancavano circa 15 minuti alle 2 di notte quando Bugo e Morgan sono arrivati sul palcoscenico dell’Ariston per la propria esibizione. Ma Morgan sembra che abbia mutato il testo del brano.

E allora Bugo ha abbandonato il palcoscenico in segno di protesta. A questo punto lo stesso Morgan sembrava essere meravigliato di quanto stava accadendo e si è recato dietro le quinte per comprendere le intenzioni del collega.

Lo sconcerto di Amadeus

Amadeus tenta di avere una spiegazione sul motivo dell’abbandono di Bugo. E, a questo punto, Rosario Fiorello appare sul palcoscenico salvare la situazione. Intanto già si era notato che i due artisti non erano arrivati insieme sul palcoscenico. Perché Bugo si era leggermente attardato dietro le quinte.

Intanto però Bugo non appariva sul palcoscenico. Questo perché quando Morgan ha iniziato a cantare i primi versi del brano, Bugo aveva compreso che le parole del testo scritto erano state cambiate.

Probabilmente sarà stato un ripensamento da parte di Morgan sul testo che tra l’altro era stato scritto dallo stesso Bugo come anche la musica.

Amadeus ufficializza la squalifica di Bugo e Morgan

E così si è consumata quasi alle 2 di notte la squalifica dei due artisti, una delle poche nella storia del Festival di Sanremo. Probabilmente c’era già un attrito tra Morgan e Bugo.

E forse, è possibile che di questo attrito non ne sapesse nulla neanche Amadeus. Ma sembra che Bugo fosse insofferente per l’ultimo posto nella classifica.

Il conduttore ha dichiarato fuori gara la coppia, specificando di aver scelto la loro canzone perchè valida.