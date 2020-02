L’Altro Festival diretta 8 febbraio. Al termine dell’ennesima lunghissima puntata di Sanremo 2020, su RaiPlay è il momento de L’Altro Festival. Nicola Savino e Miss keta conducono lo show che chiude la quarta serata del Festival.

L’Altro Festival diretta 8 febbraio – Quarta puntata su squalifica Bugo e Morgan – Ospiti Elodie, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, Rancore e Paolo Jannacci



La quarta serata di Sanremo 2020 si chiude con un colpo di scena: durante l’esibizione di Bugo e Morgan, il primo ha abandonato il palco interrompendo l’esibizione. Il motivo è che Morgan ha stravolto il testo, trasformandolo in un dissing molto pesante nei confronti del compagno d’avventura. Tra le altre cose, lo insultava per la brutta figura di ieri sera e lo accusava di protervia ed ingratitudine.

Amadeus ha temporeggiato qualche minuto per tentare di riportarli sul palco, poi per i due è arrivata l’inveitabile squalifica.

Alla quarta puntata de L’Altro Festival sono previsti come ospiti Elodie, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, Rancore e Paolo Jannacci. Ma a tenere banco sarà senz’altro la squalifica di Bugo e Morgan.

L’analisi della squalifica di Bugo e Morgan

Come primo atto della quarta puntata, Nicola Savino analizza insieme ai giornalisti ospiti le immagini e l’audio della performance di Bugo e Morgan, con la conseguente squalifica. La dinamica è chiara: Morgan ha insultato il suo compagno sul palco.

Il giornalista Luca De Gennaro ricorda che le discussioni tra i due vanno in onda da settimane per via dell’imprevedibilità di Morgan. Bugo era in qualche modo rassegnato, ma evidentemnte questa sera è sttao troppo anche per lui.

Nessuno aveva mai abbandonato il palco di Sanremo ad esibizione già iniziata nella storia del Festival. Anche se Loredana Bertè e Mia Martini fecero qualcosa di simile in prova, nel 1992.

In studio sono già arrivati gli Eugenio in Via di Gioia, Paolo Jannacci e Le Vibrazioni. Proprio la band milanese racconta – scherzosamente – di tafferugli dietro le quinte dell’Ariston. Poi, Francesco Sarcina e soci parlano della reunion dopo qualche anno di lontananza e della nuova esperienza da indipendenti.

Arriva Elettra Lamborghini – Paolo Jannacci interpreta l’Armando di Enzo Janacci con Nicola Savino

Mentre arrivano cappuccini e brioches per tutti, vista l’ora, si arriva anche Elettra Lamborghini: “Ho sonno, non sono abituata a fare così tardi”, dice divertita.



Intanto Paolo Jannacci sale sul palchetto de L’Altro Festival e al piano suona “L’armando” di Enzo Jannacci e la interpreta con Nicola Savino. Vicino a lei si palesa anche Elodie.

Elettra Lamborghini racconta della tensione ingestibile prima di salire sul palco, nella puntata di martedì.