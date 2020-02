Stasera in tv 17 febbraio 2020. Torna L’amica geniale con la seconda puntata del capitolo Storia del nuovo cognome. Canale 5 propone la puntata del GF vip 4. Retequattro prosegue con l’informazione di Quarta Repubblica.

Stasera in tv 17 febbraio 2020 – i programmi in onda sulle reti Rai

Rai 1 propone questa sera la seconda puntata di L’amica geniale – storia del nuovo cognome. Gli episodi che vanno in onda hanno rispettivamente come titoli Scancellare e Il bacio.

Le due giovani interpreti sono Margherita Mazzucco e Gaia Girace. La serie è ispirata ai libri di Elena Ferrante che ha richiesto, per la realizzazione televisiva l’impiego di attori non professionisti.

Subito dopo una nuova puntata di Frontiere con Franco Di Mare. Viene sposta l’attenzione sulla paura e la preoccupazione per il dilagare del Coronavirus. Franco Di Mare da una spiegazione scientifica riguardo il virus, la sua diffusione, le vie di contagio. E cerca così di limitare gli allarmismi.

Rai 2 in prima serata manda in onda altri tre episodi della serie 991. I titoli sono rispettivamente Bobby ricomincia, Attenzione a cosa desideri e La vita che scegliamo.

Subito dopo una nuova puntata di Povera patria con Annalisa Bruchi affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli.

Raitre propone una nuova puntata di PresaDiretta con Riccardo Iacona. Argomento di questa sera è Il polmone blu.

Riccardo Iacona parla dell’importanza dell’acqua per tutta l’umanità. Il cambiamento climatico e l’inquinamento degli oceani stanno esaurendo le risorse disponibili. I mari oggi sono molto più caldi e producono meno ossigeno. Ma quali sono sforzi che si stanno realizzando per proteggere il pianeta?

Su Rai Premium in prima serata il film tv La dottoressa dell’isola. Corsa contro il tempo. E successivamente I miserabili, la fiction della BBC con Dominic West già andata in onda su Rai3.

Stasera in tv 17 febbraio 2020 – programmi Mediaset e La7

Canale 5 propone La dodicesima puntata del Grande Fratello vip 4. Tra gli opinionisti ci sono Enzo Ghinazzi in arte Pupo e Wanda Nara, più nota al pubblico per essere la compagna e la procuratrice di Icardi.

Rete 4 in prima serata propone una nuova puntata di Quarta Repubblica con Nicola Porro. Attualità politica ed economica al centro degli argomenti affrontati con ospiti in studio.

Su Italia 1 il film Fast and Furious 5 di Justin Lin.

Subito dopo Tiki Taka il calcio è il nostro gioco con la conduzione di Pierluigi Pardo. In studio Cristian Vieri e Antonio Cassano.

La7 propone la sesta puntata di Eden Un pianeta da salvare con Licia Colò. I temi dell’ambiente, del territorio della natura sono al centro di ogni appuntamento con la conduttrice che ha iniziato la sua carriera nel lontano 1993 come annunciatrice.

I film in onda questa sera

Su Paramount alle 21:10 il film con Robert De Niro Nascosto nel buio.

Realtime invece propone una nuova maratona di Vite al limite che inizia alle 21:10 e continua fino a oltrel’una di notte.

Giallo manda in onda una nuova puntata de L’ispettore Barnaby.

Tv8 ripropone Rocky Balboa con Sylvester Stallone.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Drama canale 308 della piattaforma Sky viene proposto il film biografico Colette con Keira Knightley. La protagonista è un simbolo della emancipazione femminile.

Su Sky Cinema 1 viene proposto in prima visione il film Serenity l’isola dell’inganno. Si tratta di un thriller degli Stati Uniti dato 2018. La vita del capitano di una barca è sconvolta dall’ex moglie. Nel ruolo del protagonista c’è l’attore Matthew McConaughey che ha vinto il premio Oscar nel 2014.

Sky Cinema Due sempre in prima visione alle 21:15, propone il film Il buono il brutto il cattivo di Sergio Leone con Clint Eastwood. La pellicola ha una durata di 3 ore e racconta la storia di tre uomini all’inseguimento di un carico d’oro scomparso. Tutte le musiche del film sono state composte da Ennio Morricone