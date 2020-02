Grande salto di qualità per Federica De Benedittis che, lunedì 9 marzo, sarà nel cast de Il commissario Montalbano 2020. La giovane attrice è una delle Veneri de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 15:40.

Adesso la giovane partecipa al primo dei due nuovi tv-movie che fanno parte del ciclo de Il Commissario Montalbano per l’anno in corso. In particolare la De Benedittis avrà un ruolo singolare nel tv-movie con protagonista Luca Zingaretti.

Montalbano 2020 Federica De Benedittis nel ruolo di Agata Cosentino

La De Benedittis nel primo tv-movie della serie Montalbano 2020 è una giovane donna di nome Agata Cosentino. I telespettatori che assistono alle prime immagini del film tv dal titolo Salvo amato… Livia mia, la vedono cadavere. Infatti il film tv si apre proprio con l’immagine di Agata Cosentino che è stata assassinata. Il suo corpo viene ritrovato nel corridoio di una scuola privata serale che la ragazza aveva frequentato fino ad una decina di giorni prima.

Apparentemente tutto fa pensare che possa trattarsi di un caso di violenza sessuale poi sfociato nell’omicidio. Agata Cosentino era amica molto cara di Livia, la fidanzata storica di Salvo Montalbano. Livia vive a Boccadasse, antico borgo marinaro del comune di Genova.

Il caso viene risolto attraverso una serie di lettere che si scambiano Salvo e Livia. La fidanzata del commissario gli scrive e gli telefona per metterlo al corrente di quanto stanno andando avanti le indagini sulla morte della sua amica.

Montalbano riesce così a capire, dalle rivelazioni di Livia, che la ragazza non è stata violentata. E quasi certamente l’assassino non aveva intenzione di ucciderla. Salvo Montalbano crede che la giovane donna abbia trovato aperto il cancello dell’istituto scolastico, sia salita al terzo piano dove sapeva esserci un bagno e qui ha fatto un imprevisto incontro mortale.

Il poliziotto di Vigata accetta di risolvere il caso anche da lontano, seguendo i vari notiziari che informano e documentano gli sforzi fatti per fare luce sulla morte della giovane.

I flashback di Agata Cosentino

Agata appare nel Tv movie attraverso flashback. E così lettera dopo lettera, telefonata dopo telefonata, Salvo Montalbano comincia ad avere le idee sempre più chiare sulla morte della ragazza. La giovane probabilmente ignorava che nei locali dove era ubicato il bagno, ci fosse una persona dentro.

Per Agata è stata una vera e propria sorpresa. Montalbano ha anche notato che non c’è stato alcun tentativo di violenza. Gli indumenti intimi della ragazza non presentano segni di strappo. Salvo Montalbano è convinto che l’assassino debba essere una persona che la giovane Agata conosceva e che aveva scoperto mentre faceva qualcosa di illecito. Agata, per quello che ha visto, è stata colpita da 40 coltellate, molte delle quali inferte addirittura dopo la morte.

Montalbano è sicuro che questa è la tipologia del delitto passionale. L’uomo infatti si accanisce sul corpo della donna e cerca di colpirlo il più possibile in un impulso di odio feroce.

Tutto ciò naturalmente avviene a distanza. Livia non se la sente di lasciare i genitori della povera Agata. Il poliziotto di Vigata non può abbandonare la città perché si sta occupando di un’inchiesta molto delicata nella quale non riesce a trovare la soluzione.