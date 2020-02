Stasera in TV mercoledì 19 febbraio 2020. Un mercoledì all’insegna di film, varietà e del game Chi vuol essere milionario? Torna l’immancabile Chi l’ha visto? Ecco nei dettagli le proposte dei vari palinsesti.

Stasera in tv 19 febbraio 2020 – i programmi Rai

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda il film commedia dal titolo C’est la vie! Prendila come viene. Si tratta di una produzione tra Belgio, Canada e Francia del 2017. Racconta una vicenda sentimentale basata sul giorno del matrimonio che dovrebbe essere il più bello della vita di ogni persona.

Subito dopo una nuova puntata di Porta a porta con Bruno Vespa.

Esordio su Rai 2 della seconda stagione della serie Il cacciatore. Vanno in onda il primo e il secondo dei quattro episodi previsti della serie con protagonista Francesco Montanari. Torna a caccia ai mafiosi di Saverio Barone Sostituto Procuratore sulle tracce di Giovanni Brusca. I titoli dei due episodi sono rispettivamente: Fino a che non moriamo e Resistere. Nel cast anche Miriam Dalmazio e Francesco Foti.

Subito dopo una nuova puntata del varietà Improvviserai con la coppia Ale e Franz.

Raitre propone una nuova puntata di Chi l’ha visto? La conduttrice Federica Sciarelli, sulle tracce degli scomparsi, aggiorna i telespettatori su quanto è avvenuto alle persone che hanno fatto perdere le proprie tracce.

Rai Premium propone in prima serata il film dal titolo La famiglia Von Trapp una vita in musica. Subito dopo il film biografico Qualunque cosa accada, replica della omonima serie andata in onda su Rai 1 con Pierfrancesco Favino e Massimo Popolizio.

Stasera in tv 19 febbraio 2020 programmi Mediaset

Canale 5 propone in prima serata la nuova puntata di Chi vuol essere milionario il quiz condotto da Gerry Scotti. Il concorrente deve effettuare la scalata al milione superando volta dopo volta 15 domande.

Subito dopo il film commedia For a good time call…

Rete 4 manda in onda una nuova puntata del programma #CR4 la Repubblica delle donne con Piero Chiambretti e Cristiano Malgioglio.

Subito dopo una nuova puntata di Tv Story Superstar.

Italia 1 affida il prime time a Il mistero dei Templari una produzione degli Stati Uniti del 2004 con Nicolas Cage. Benjamin Franklin Gates scopre la presenza di una mappa nascosta sul retro della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Il film ha avuto anche un sequel tre anni dopo dal titolo Il mistero delle pagine perdute.

Su La7 Andrea Purgatori presenta una nuova puntata di Atlantide storia di uomini e di mondi. Il conduttore è noto per le inchieste e reportage sui casi di terrorismo negli anni di piombo. Il settimanale di approfondimento è stato trasmesso per la prima volta nel 2002 ma era condotto da Natasha lusenti.

Programmi e film sulle reti digitali

Su Giallo torna la serie Il giovane ispettore Morse con Jean Evens. Si tratta del prequel della serie L’ispettore morse con il protagonista che ha cominciato la propria carriera di poliziotto negli anni giovanili.

Su Real Time 5 gemelle sotto un tetto e successivamente Doctor Pimple Popper la dottoressa schiacciabrufoli.

Giallo propone la seconda puntata della nona stagione della serie Vera con protagonista una poliziotta dall’intuito molto particolare e spiccato ma dal carattere singolare.

Su Tv8 va in onda il talent show Italia’s Got talent con una nuova puntata. Ancora esibizioni che abbracciano i vari settori dell’arte dello spettacolo e di ogni disciplina. La giuria dovrà valutare quali sono le migliori da mandare in finale.

I film in onda sui canali Sky

Sky Cinema Collection propone il film commedia Super Vacanze di Natale con Christian De Sica. Si tratta di una pellicola che omaggia i 35 anni di storia dei cinepanettoni. L’anteprima di questo film si è tenuta a Cinecittà dove è stata allestita l’ambientazione del film Vacanze di Natale del 1983.

Su Sky Cinema 1 la pellicola in prima visione Un figlio all’improvviso di Vincent Lobelle. E’ una produzione Belgio e Francia del 2017 in cui Andrea e Lorenz sono una coppia senza figli ma un giorno al supermercato accade qualcosa che cambierà definitivamente la propria esistenza.

Su Sky Cinema 2 il film drammatico Slippers con Robert De Niro. Nella New York degli anni 60 padre Bobby guida il suo gregge con qualche predilezione. Una curiosità: Sleepers nel gergo americano indica anche i ragazzi dei riformatori che potrebbero avere un futuro da delinquenti