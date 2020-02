Stasera in tv 22 febbraio 2020. Torna Maria De Filippi con una nuova puntata di C’è posta per te. Su Rai 1 la seconda puntata di Una storia da cantare festeggia Mina per gli 80 anni della regina della canzone. Ecco tutti i dettagli sui palinsesti.

Stasera in tv 22 febbraio 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Una storia da cantare. Un mese prima del suo 80° compleanno, Mina viene celebrata questa sera da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. I suoi più grandi successi, compresi Grande grande grande, Bugiardo e incosciente e Amor mio vengono interpretati dai grandi ospiti della puntata e dagli stessi conduttori.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Per questa edizione Mario Tozzi ha girato il mondo: dai ghiacciai e le foreste della Norvegia al deserto del Sahara in Tunisia, dai vulcani delle Eolie ai siti preistorici della Puglia, dalle calli di Venezia all’orto botanico di Roma, dalle dune di Piscinas in Sardegna, fino ai siti di agricoltura naturale nei pressi di Milano.

Su Rai 5, alle 21.15, Laboratorio Ronconi: in cerca d’autore. Luca Ronconi rivisita e porta in scena, con alcuni suoi allievi diplomati all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, i celebri “Sei personaggi” pirandelliani. Da qui nasce lo spettacolo che va in onda a seguire.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Grandi ospiti italiani e internazionali allietano per qualche minuto i destinatari di alcune delle decine di lettere che ogni anno vengono consegnate dai postini del programma di Maria De Filippi. Ma spesso le storie più chiacchierate in rete sono quelle che coinvolgono esclusivamente persone comuni.

Stasera in tv 22 febbraio 2020 – programmi altre reti

Su Nove, alle 21.25, Clandestino. Immaginate di poter esplorare da vicino un’organizzazione criminale, conoscerne il funzionamento, le strategie, gli affari ma anche la violenza. David Beriain ne parla ne “Il cartello di Sinaloa” sui signori della droga e la corruzione in Messico.

Su Real Time, alle 21.10, il docu-reality Vite al limite. Continua il percorso di Melissa di perder peso. I suoi 294 chili sono difficili da smaltire e la battaglia per raggiungere un peso ideale è molto difficile. Melissa dovrà avere molta costanza e affidarsi anche al sostegno di amici e parenti.

I film di questa sera su Rai, Mediaset, La7, Tv8

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018 di Antonio Albanese, Contromano, con Antonio Albanese, Alex Fondja. Mario ha un negozio di calze a Milano. Quando nel suo quartiere arriva Oba, un ambulante senegalese che gli fa concorrenza, decide di rapirlo per riportarlo a casa sua.

Su Italia 1, alle 21.15, il film d’animazione del 2017, di Kyle Balda, Pierre Coffin, Cattivissimo me 3. Gru e la moglie vengono licenziati dalla Lega anti Cattivi per non aver fermato il progetto criminale del malvagio BalthazarBratt. Mentre cerca di riottenere il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello di cui ignorava l’esistenza, un fratello che non vede l’ora di calcare le spregevoli orme di Gru.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1979, di J. Bridges, Sindrome cinese, con Jane Fonda, Jack Lemmon. Durante un servizio tv su una centrale nucleare in California, una giornalista televisiva, Kimberley Wells, e un operatore, assistono a un incidente e cercano di saperne di più.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1963, di Terence Young, Agente 007 – Dalla Russiacon amore, con Sean Connery. Questa volta James Bond deve evitare che l’organizzazione criminale Spectrerubi un apparecchio che consente di decifrare tutti i codici. Lo aiuterà una bella spia russa.

Film in tv Mediaset, Iris, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A man apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1997, di M. Caton-Jones, The Jackal, con BruceWillis, Richard Gere. “The Jackal”, un abile killer, viene assoldato dalla mafia russa per eliminare un politico scomodo. Per fermarlo, l’Fbi decide di collaborare con un ex terrorista irlandese.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film biografico del 2003, di Martin Scorsese, The aviator, con Leonardo DiCaprio. Le vicende, gli amori e la follia dell’eccentrico industriale Howard Hughes. Tra gli Anni 30 e 40, il magnate rivoluzionò lo star system hollywoodiano e il mondo dell’aviazione.

I film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di C. Giovannesi, La paranza deibambini, con Francesco Di Napoli. Alcuni quindicenni del Rione Sanità di Napoli, tra i quali Nicola, si fanno largo sulla scena criminale della città. Conosceranno, a loro spese, il sottile confine tra il bene e il male.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Taylor Sheridan, I segreti diWind River, con ElizabethOlsen. Jane, recluta dell’Fbi senza esperienza, viene mandata in Wyoming per indagare sul brutale omicidio di una giovane. Per far luce sul caso, Jane chiede aiuto a Cory, un cacciatore del luogo.