La Corrida diretta 21 febbraio. Inizia questa sera, alle 21:25 su Rai 1, la nuova edizione de La Corrida. Carlo Conti condurrà per il terzo anno consecutivo lo storico show che fu di Corrado, affiancato dalla valletta Ludovica Caramis e dal Maestro d’Orchestra Pinuccio Pirazzoli.

La Corrida diretta 21 febbraio – Con Carlo Conti e Ludovica Caramis su Rai 1

La vera novità de La Corrida edizione 2020 è la presenza di una giuria. Fedeli alla legge non scritta che, ormai, prevede una giuria di esperti in qualunque programma con esibizioni in gara, Carlo Conti e gli autori hanno pensato di introdurre un parterre di giudici. È composto da ex concorrenti del programma.

Il giudizio sovrano, tuttavia, rimane quello del pubblico in studio. Tocca alla platea approvare le prove dei dilettanti con gli applausi o a stroncarle con campanacci, pentole, fischi e altre diavolerìe rumorose. Come ogni anno, attenzione a qualche sprazzo di talento pronto ad affacciarsi sul palco.

La modella Ludovica Caramis, invece, non solo farà da valletta a Carlo Conti, ma sarà protagonista in vari momenti dello show. Ad affiancarla, l’immancabile “Valletta del pubblico”, mentre il Maestro Pinuccio Pirazzoli accompagnerà le strambe prove dei concorrenti con la sua orchestra.

La Corrida diretta 21 febbraio vedrà Rai 1 contrapporsi al Grande Fratello Vip 4. Esordio non facile che rende incerto il duello dell’Auditel. Il reality della concorrenza non sta brillando per ascolti, ma lo spettacolo di Carlo Conti viene da un’edizione poco più che discreta, nella quale ha dato qualche segno di stanchezza. Vedremo se i piccoli cambiamenti introdotti nella formula di quest’anno aiuteranno a rinvigorirlo.