Bianca Guaccero è presente su Rai 2 anche nel daytime mattutino del sabato con Casa Detto Fatto. Dal prossimo 7 marzo la conduttrice sarà al timone di una sorta di spin-off del programma del daytime pomeridiano Detto Fatto in onda nel fine settimana alle 11:15.

Casa Detto Fatto la nuova scommessa di Rai 2

Per Rai 2 il nuovo appuntamento rappresenta una vera e propria scommessa. Intanto Casa Detto Fatto occupa una fascia oraria che era tradizionalmente appannaggio di vecchi telefilm. L’ultimo che andava in onda era Un ciclone in convento.

Il nuovo programma sarà una sorta di continuazione Detto Fatto. Intanto ci saranno accanto a Bianca Guaccero, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Giampaolo Gambi. Il programma si svolgerà in una vera e propria casa, in particolare ogni rubrica e tutorial saranno ambientati nelle dirette stanze di un appartamento ricostruito nello studio del programma. Man mano che va in onda una rubrica, coloro che abitano momentaneamente le altre stanze, possono intervenire e dare la propria opinione sulla discussione in corso.

Ad esempio nel salotto di Casa Detto Fatto i telespettatori trovano Jonathan Kashanian che commenta i fatti della settimana. In particolare tutto il mondo del pettegolezzo e del gossip che ruota intorno ai principali personaggi.

Carla Gozzi si trova naturalmente nella cabina armadio della casa. E da qui fornisce ai telespettatori consigli su come poter abbinare tutti i vari outfit con colori e accessori. In particolare vengono dati consigli ai telespettatori su come prepararsi per un fine settimana da vivere in particolari circostanze.

La Guaccero in camera da letto

Uno spazio particolare della casa e naturalmente la camera da letto che, viene vissuta in maniera diversa. Infatti la conduttrice Bianca Guaccero si trova proprio in questa stanza e darà ai telespettatori delle piccole chicche di comicità, aiutata da Gianpaolo Gambi. Insomma una maniera differente ed ironica di vivere una delle camere principali della casa.

La Guaccero e soprattutto Gianpaolo Gambi vi organizzeranno anche gag e siparietti comici.

Ed ecco arrivare la cucina che rappresenta la stanza principale, non solo di Casa Detto Fatto, ma in particolare di tutta la televisione degli ultimi anni. Qui si alterneranno i vari chef più rinomati che propongono ricette tipiche delle tradizioni regionali italiane. Insomma tutti ai fornelli per esaltare la creatività gastronomica dei nostri connazionali da nord a sud.

Non può mancare in una casa che si rispetti anche la mansarda. I telespettatori troveranno Mauro Perfetti. A lui il compito di realizzare l’oroscopo musicale che sarà inteso in un senso particolare. Sarà una vera e propria Hit Parade delle stelle della musica leggera.

Gli ascolti di Detto Fatto

Quest’anno il factual di Rai 2 Detto Fatto, non ha raggiunto il gradimento di pubblico della scorsa edizione. Il programma condotto da Bianca Guaccero non è andato in là, salvo alcune eccezioni, del 5/6%. Questo nuovo appuntamento potrebbe servire anche per dare nuova linfa vitale all’edizione del pomeriggio. Ricordiamo che è stato voluto dall’ex direttore di Rai 2 Carlo Freccero.