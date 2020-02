Stasera in tv 24 febbraio 2020. Un lunedì all’insegna dei classici appuntamenti di fiction, reality, informazione. Su tutto l’emergenza legata al dilagare del Coronavirus che stravolge i palinsesti.

Stasera in tv 24 febbraio 2020 – i programmi Rai

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda la terza puntata di L’amica geniale – storia del nuovo cognome. Gli episodi che vanno in onda questa sera hanno per titolo rispettivamente Il tradimento e La rabbia. Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino. Invece rimane sull’isola e trascorrere un’estate ricca di emozioni e di divertimento. Ma dopo l’estate a Ischia, qualcosa è cambiato tra Elena è Lila le due ragazze sembrano essersi allontanate.

Rai 2 alle 21:20 propone il settimo, l’ottavo e il nono episodio di Hawaii Five 0. Gli episodi hanno rispettivamente come titolo Un vecchio caso irrisolto, Buoni ringraziamento, e Supereroi. Va in onda in questo periodo la nona stagione della serie.

Subito dopo una nuova puntata di Povera patria con Annalisa Bruchi, Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli.

Raitre propone alle 21:20 l’attualità con PresaDiretta. Il titolo della puntata di questa sera è Terremoto infinito. Il conduttore Riccardo Iacona propone un viaggio all’interno dei luoghi italiani colpiti dal terremoto del 2016. Si reca quindi nelle Marche, in Abruzzo, in Umbria e nel Lazio. Come mai la ricostruzione non è ancora iniziata? E’ questo l’interrogativo che si pone il giornalista e conduttore.

Su Rai Premium alle 21:20 il film TV del titolo La dottoressa dell’isola, uno strano incidente. Si tratta di una pellicola per il piccolo schermo del 2019 di produzione tedesca.

Stasera in tv – prorammi Mediaset, La7, Focus

Su Canale 5 in prima serata alle 21:20, la quattordicesima puntata del GF vip 4. Al timone Alfonso Signorini, come opinionisti Pupo ovvero Enzo Ghinazzi e Wanda Nara. La prossima puntata del reality andrà in onda lunedì perché la collocazione del venerdì per adesso è appannaggio di Amici 19.

Su Rete 4 la ventiduesima puntata di Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il talk show che sarà quasi interamente dedicato all’emergenza del coronavirus in Italia.

Subito dopo il film Educazione siberiana di Gabriele Salvatores.

Italia 1 propone il film Fast and Furious 6 di Justin Lin punto nel cast Vin Diesel e Paul Walker.

Subito dopo una nuova puntata di Tiki Taka il calcio è il nostro gioco con Pierluigi Pardo, Christian Vieri e Antonio Cassano.

LA7 propone la settima puntata di Eden Un pianeta da salvare. Alla conduzione Licia Colò che parla, ogni settimana, dei luoghi ancora incontaminati del nostro pianeta e si sofferma soprattutto su quelli che invece hanno bisogno di essere tutelati.

Su Focus ancora una programma di divulgazione scientifica. Si tratta di un documentario dal titolo Le incredibili meraviglie del pianeta.

A seguire Universo ai raggi X. Ancora un documentario su alcuni luoghi singolari della terra.

Su Tv8 il film dal titolo Man on Fire il fuoco della vendetta con con Denzel Washington.

I film sulla piattaforma Sky

Su Sky Cinema Action canale 305 della piattaforma satellitare va in onda il film fantastico Lo chiamavano Jeeg Robot. Con la regia di Gabriele Mainetti recitano Claudio Santamaria Luca Marinelli. Il film del 2016 ha vinto otto David di Donatello.

Sky Cinema Comedy prevede la visione del film Febbre a 90° di David Evans. Si tratta di una pellicola britannica del 1997 con Colin Firth. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Nick Hornby.

Sky Cinema 1 canale 301 della piattaforma satellitare va in onda in prima visione il film Pets 2 vita da animali. E’ una pellicola di animazione nel corso della quale il cane Max si ritrova in improvvisamente molto solo e ansioso. La sua amata proprietaria si è sposata ed ha avuto anche un figlio.

La voce italiana del cane Max è di Alessandro Cattelan. Il film è il seguito della commedia campione di incassi del 2016.