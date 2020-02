Novità per il Gf vip 4 con il televoto annullato per la puntata di questa sera. Intanto l’appuntamento con la quattordicesima puntata del reality è questa sera su Canale 5 in prima serata. Alfonso Signorini, il padrone di casa, dovrà gestire una lunga diretta all’insegna di polemiche e provvedimenti disciplinari.

GF Vip 4 televoto annullato – Incorvaia a rischio espulsione

La novità è dunque l’annullamento del televoto. Erano coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli.

Il comunicato diramato da Mediaset parla di un provvedimento disciplinare che verrà preso, proprio nell’appuntamento di questa sera.

La dura sanzione è emanata nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili.

Questo è quanto scrive Mediaset. Ma la concorrente a cui si fa riferimento è Clizia Incorvaia che ha avuto espressioni estremamente discutibili nei confronti di un collega di reclusione. Il coinquilino in questione è Andrea Denver e le frasi che gli sono state rivolte sono assolutamente inaccettabili.

Le frasi della Incorvaia nella puntata di venerdì

I fatti, con le frasi incriminate della Incorvaia risalgono a qualche giorno fa, dopo l’ultima puntata di venerdì scorso.

Clizia incorvaia si è scagliata contro Denver perché quest’ultimo l’aveva nominata.

E così la giovane era finita al televoto. Però non si è trattato soltanto di frasi di dispiacere. Infatti l’accusa mossa contro Denver è stata fortissima e inaccettabile. La incorvaia ha pronunciato frasi del tipo sei un Buscetta sei un pentito con un chiaro riferimento alla mafia.

Ricordiamo che Buscetta, membro di Cosa Nostra, è stato collaboratore di giustizia, pentito di mafia. A questo punto i social si sono letteralmente scatenati contro la incorvaia e ne hanno subito chiesto l’espulsione.

Anche l’Arma dei Carabinieri contro il GF vip 4

.Inoltre l’Associazione nazionale dei Carabinieri ha chiesto un provvedimento molto forte agli autori del GF Vip 4.

Inoltre hanno protestato anche quattro sponsor del programma che hanno chiesto alla produzione di prendere immediati provvedimenti nei riguardi della Incorvaia.

Nella puntata di questa sera lunedì 24 febbraio, di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione.

Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Due nuovi ingressi questa sera

Due nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia: Valeria Marini e un concorrente a sorpresa varcheranno infatti la Porta Rossa e si uniranno al gruppo di “vipponi”. La Marini torna ad abitare il loft di Cinecittà nel reality di cui è stata protagonista nella prima edizione.