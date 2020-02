Rai Premium propone questa sera il film tv La dottoressa dell’isola: uno strano incidente. L’appuntamento è sul canale 25 del digitale terrestre Rai e al numero 525 per la fruizione in alta definizione. La produzione della pellicola è tedesca ed è datata 2019.

Il genere è prevalentemente drammatico. La durata è di un’ora e 30 minuti.

La dottoressa dell’isola: Uno strano incidente – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film uno strano incidente sono: Anja Knauer (Un nuovo inizio), Tobias Licht, Helmut Zierl, Tyron Ricketts, Dennenesch Zoudé, Friedrich von Thun, Sarah Warth, Anne Bolik, Adnan Maral. La regia è di Peter Stauch.

Le riprese si sono svolte alle isole Mauritius. Il film tv fa parte di un ciclo dal titolo La dottoressa dell’isola. Il titolo originale della pellicola è Die Inselärztin: Das Geheimnis. Rai Premium lo trasmette per la prima volta in Italia.

La dottoressa dell’isola: Uno strano incidente – trama del film in onda su Rai Premium

La protagonista della trama è la dottoressa Filipa Wagner che è innamorata del collega Daniel Bucker. I due, pur avendo una relazione basata su un profondo sentimento, non riescono a trovare una intesa stabile. Intanto nella mente di lei è ancora vivo il ricordo di un passato doloroso.

Daniel aveva consigliato a Filipa di trasferirsi con lui e sua figlia di 13 anni alle Mauritius. Filipa però ha sempre avuto dei dubbi sulla loro relazione. Infatti non ha ancora superato il trauma della morte del suo ex compagno. E quindi non si sente pronta per un nuovo legame sentimentale.

Filipa è medico in un complesso turistico delle isole Mauritius. Qui aveva immaginato di poter gestire casi meno difficili di quelli del Pronto Soccorso metropolitano dove prima operava.

La giovane donna nelle isole Mauritius vuole ricominciare la sua vita. In questo contesto si inserisce Daniel Bucker e soprattutto la madre, la signora Martina, che cerca in tutti i modi di avvicinare la dottoressa al figlio.

A complicare però la situazione di Filipa arriva uno strano incidente stradale nel quale un amico di una dipendente, Emy Tania, viene gravemente ferito. Sia Filipa che Daniel non credono si tratti di una casualità. Il sinistro potrebbe essere stato architettato appositamente.

Il finale del film

Solo nella parte finale del film Filipa e Daniel si rendono conto che la donna è una madre single. Successivamente insorgono nuovi problemi all’interno del mega hotel dove alloggia la dottoressa e dove esplica la sua professione. Vengono coinvolti altri dipendenti che potrebbero avere un ruolo fondamentale nell’incidente sul quale si sta scoprendo la verità.

Il giudizio della critica

Il film è stato considerato dalla critica non all’altezza di tutti gli altri ispirati ai romanzi di Rosamunde Pilcher. La storia ha avuto un giudizio negativo perché non rispecchia le linee guida delle altre pellicole televisive tratte dai libri della Pilcher. Si è riscontrata molta approssimazione ed una linea drammatica poco convincente.