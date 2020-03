La nuova puntata di Live non è la D’Urso è in onda su Canale 5 questa sera 1 marzo 2020 alle 21.20. Barbara D’Urso, come ogni settimana, ha comunicato, alla fine dell’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, alcuni degli ospiti presenti nel lungo contenitore.

Live non è la D’Urso 1 marzo 2020 – torna Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi torna nel salotto di Live non è la D’Urso dopo le accuse mosse, sette giorni fa, alla padrona di casa. Risalgono al 26 febbraio le sue scuse all’ospite Stella Manente e alla conduttrice per averle definite “raccomandate da Berlusconi”. Sgarbi ha affidato a “il Giornale” una lettera contenente le sue spiegazioni e motivazioni, non solo scuse.

“Mi posso scusare di aver sottovalutato l’interpretazione negativa, ma comunque non logica, della parola ‘raccomandazione’. Alcuni giornali equivocano, facendomi affermare, rivolto alla D’Urso ‘Berlusconi mi ha raccomandato anche te’. Una evidente insensatezza. Che senso avrebbe che Berlusconi raccomandasse la D’Urso a me? Per che cosa?” ha scritto Sgarbi al direttore della testata. E aggiunge, in chiusura della missiva “Ho tentato di spiegare che quella ‘raccomandazione’ era una lode, e non una richiesta; ma è stato impossibile. Posso dunque scusarmi di aver sottovalutato l’uso improprio e univoco del termine ‘raccomandazione’, e l’accezione decisa, nonostante l’impossibilità degli effetti, da Barbara D’Urso. Spero di essere stato chiaro.”

Heather Parisi da Hong Kong, 5 sfere per Clizia Incorvaia

Presente anche, tramite collegamento, Heather Parisi, che vive a Hong Kong con la famiglia. Racconterà in diretta da casa sua, come sta affrontando, insieme con i familiari, l’emergenza Coronavirus in Cina, il paese da cui si è diffuso il Codiv19.

Sarà poi la volta di Clizia Incorvaia di confrontarsi con le Cinque Sfere di Live non è la D’Urso. La ex concorrente del GF Vip 4 era stata squalificata dal programma per aver pronunciato frasi inaccettabili contro Andrea Denver. Di recente, tramite i suoi canali social, Clizia si era lamentata per la sua squalifica, lanciando gli hashtag #chinonhapeccatoscaglilaprimapietra e #unarispostasempreilperdono.

Live non è la D’Urso 1 marzo 2020 – ospiti Asia e Fiore Argento

Asia Argento torna a parlare nel programma condotto da Barbara D’Urso del caso Weinstein e del movimento #MeeToo. I fatti avvenuti nel 1997, quando Asia aveva solo 21 anni, hanno scosso il mondo dello spettacolo, mettendo in luce più di un caso di abusi da parte di registi e produttori nei confronti di giovani attrici. Il movimento #MeeToo nasce invece solo 3 anni fa, quando Asia raccontò per la prima volta quanto accadde fra lei e il produttore Harvey Weinstein.

Verrà poi dato spazio a Fiore Argento, sorella di Asia, recentemente paparazzata in compagnia di Pietro delle Piane. Che però, nel frattempo, era pubblicamente impegnato con Antonella Elia. Anche Pietro sarà ospite in studio, nonostante in un primo momento a Mattino 5 avesse dichiarato di non voler parlare più della vicenda.

Live non è la D’Urso anticipazioni 1 marzo 2020 – Rodrigo Alves, il Ken Umano diventato Barbie

Rodrigo Alves era stato soprannominato il Ken Umano, per le numerose operazioni chirurgiche che lo avevano portato (per sua stessa volontà) a somigliare alla celebre bambola. Torna ospite a Live non è la D’Urso per raccontare, stavolta, un’altra transizione affrontata: quella da uomo a donna. La notizia risale al 4 gennaio 2020, quando annunciò di aver già effettuato il cambiamento di sesso.

Per le sue operazioni di chirurgia estetica il brasiliano Rodrigo aveva dichiarato, nel 2018, di aver speso circa 512.784 $. Per un totale di 103 operazioni complessive.

L’ospite si confronterà con le Cinque Sfere durante la puntata di stasera.

Alba Parietti in studio con il figlio, Pasquale Laricchia e Marco Cucolo

Saranno insieme nel salotto di Barbara D’Urso, Alba Parietti, suo figlio e la sua fidanzata. Sarà la prima volta che tutti e tre sono presenti nella stessa puntata del programma per parlare del loro rapporto.

A seguito della sua eliminazione dal GF Vip di quest’anno, Pasquale Laricchia è ospite in studio di Live non è la D’Urso, per rispondere alle accuse della sua ex. Ma soprattutto, per parlare della sua fidanzata e dell’annuncio che aveva scosso i social a gennaio. I due hanno infatti avuto una figlia, ma solo pochi amici della coppia, ne erano a conoscenza

Infine, Marco Cucolo (fidanzato di Lory Del Santo) dovrà interpretare Jack di Titanic per il torneo settimanale Domenica Like.