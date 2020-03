Questa sera, 1 marzo 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti più attesi nello studio di Barbara D’Urso troviamo Clizia Incorvaia, Vittorio Sgarbi, Pietro Delle Piane e Fiore Argento. In collegamento video Heather Parisi che racconta come è cambiata la sua vita ad Hong Kong dopo il Coronavirus.

Live non è la D’Urso, 1 marzo 2020, diretta della puntata

Inizia il programma. Il primo argomento trattato è il Coronavirus, le ripercussioni che ha avuto sul nostro Paese; come è vissuto in Oriente, dove vive Heather Parisi; lo scandalo causato dalle dichiarazioni di Elisa De Panicis.

Alba Parietti ha denunciato nelle storie di Instagram la mancanza di regolamentazione nei posti pubblici e soprattutto negli aeroporti. La Parietti ha evidenziato il fatto che nessuno di coloro che lavoravano nell’aeroporto dal quale è partita indossavano la mascherina. “E’ un problema civico, la mascherina serve per evitare una pandemia” – ha detto.

E’ presente in studio Elisa Vincenzi, virologa del San Raffaele di Milano, che fa chiarezza sull’uso di questo accessorio medico. “Le indicazioni del Ministero sono: le persone sane non devono indossare la mascherina. Le lasciamo alle persone infettate, al personale sanitario, alle persone che hanno avuto contatti con persone infettate o che si prendono cura di loro”.

“Io se prendo la metropolitana non devo mettere la mascherina?” – chiede la D’Urso. La Vincenzi ribadisce che la mascherina è necessaria solo qualora si sia infetti.

“La Parietti è stata un’allarmista” – commenta Alessandra Mussolini.