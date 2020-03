Ancora una fuga dal Commissario Montalbano da parte del GF Vip 4. Accade la prossima settimana, quando su Rai 1 arrivano i due nuovi Tv movie con protagonista Luca Zingaretti. Il primo va in onda lunedì 9 marzo. Il secondo, sette giorni dopo, il 16 marzo. Che accade allora al reality di Canale 5 già in forte crisi di ascolti e di contenuti? Vi sveliamo noi quanto succede.

GF Vip 4 fuga da Montalbano – il reality si sposta al mercoledì

La fuga da Montalbano inizia tra sette giorni. Intanto questa settimana i reclusi di Cinecittà si scontrano per l’ultima volta con L’amica geniale 2 che chiude i battenti. E già questo confronto è stato duro da sopportare per Alfonso Signorini e i suoi due opinionisti Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi e Wanda Nara.

I risultati di ascolto hanno mortificato il reality che, fino alla scorsa settimana è andato in onda addirittura due volte a settimana, oltre il lunedì anche il venerdì.

Adesso si fa dietro front e si scappa a gambe levate da un prodotto che è considerato uno dei gioielli di famiglia di Rai 1 e dell’intera azienda di viale Mazzini.

Arriva Salvo Montalbano con due nuovi episodi: Salvo amato…Livia mia e La rete di protezione. E Signorini si sposta nella collocazione del mercoledì che Gerry Scotti lascia libera la prossima settimana. Infatti Chi vuol essere milionario chiude i battenti con la settima puntata in onda del 4 marzo. E subito al mercoledì si rifugiano i reclusi nella speranza di poter sopravvivere alla difficile congiuntura in cui si trova la programmazione Mediaset in questo periodo.

Fuga da Montalbano già in passato

Il Grande Fratello Vip non è nuovo a scappare da una programmazione difficile che potrebbe addirittura penalizzarlo oltre i limiti del consentito. Già nelle edizioni precedenti ha tentato di fuggire dal poliziotto di Vigata per non essere arrestato negli ascolti.

Vedremo adesso come si comportano i reclusi.