Questa sera lunedì 2 marzo 2020, torna il GF Vip 4 che continua ininterrottamente fino al 27 aprile prossimo. L’appuntamento è come sempre in prima serata su Canale 5.

L’annuncio è stato dato ai reclusi di Cinecittà da Alfonso Signorini che, come padrone di casa, ha avvertito i concorrenti del destino a loro riservato.

GF Vip 4 continua fino al 27 aprile – l’annuncio ai reclusi

Dunque il GF Vip 4 si protrae fino alla conclusione del mese di aprile.Un lungo, lunghissimo periodo che manterrà i reclusi in casa alla ricerca di nuove dinamiche.

E’ stato durante le prove del programma che Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che “Grande Fratello Vip 4” si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020.

In questo modo il reality diventa la più lunga delle edizioni vip. In effetti Signorini è stato costretto a rivelare la verità ai concorrenti. Infatti Valeria Marini, entrata la scorsa settimana, aveva già fatto questa rivelazione all’interno della casa. E molti reclusi avevano avuto reazioni non solo di meraviglia, ma anche di disappunto. Vedremo questa sera quanto accade e se qualcuno dei reclusi avrà il coraggio di ribellarsi.

Il Grande Fratello Vip e il coronavirus

Inoltre, gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi del caso Coronavirus. Anche questa sera Signorini darà ulteriori notizie su quanto sta accadendo non solo in Italia ma a livello internazionale.

Lunedì scorso, quando i reclusi sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al Coronavirus Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall’altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriva un video-sorpresa per l’attore.

Siamo giunti al quindicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 4, il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Le ultime dinamiche nella casa

Nel corso dell’ultima settimana ci sono state altre dinamiche. In particolare è aumentata l’antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini.

Questo episodio ha scosso gli animi nella Casa di Gf Vip 4. Le due sono state protagoniste di momenti controversi di cui si discute questa sera. Riusciranno a chiarire una volta per tutte?