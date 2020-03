I Fatti vostri Magalli ospita Luigi Tommasini guarito dal Coronavirus

Nella puntata de I Fatti Vostri di oggi, mercoledì 11 marzo, Giancarlo Magalli ospita uno dei primi guariti da Coronavirus, Luigi Tommasini.

Il programma è in onda su Rai2 dalle 11.00.

Oggi il conduttore e padrone di casa, racconta la storia a lieto fine di Luigi Tommasini, che ha sconfitto il Covid-19. Fotografo di origini napoletane. Tommasini è residente da anni a Casalpusterlengo in provincia di Lodi. Ha contratto il famigerato coronavirus a Codogno una delle principali città diventate “zona rossa”, la prima in assoluto che è stata chiusa con gli abitanti in quarantena.

Luigi Tommasini ha avuto una forma anche abbastanza pesante di Codiv – 19. Ed è stato interessato a seri problemi respiratori. Ora, fortunatamente, uscito dalla terapia intensiva, si sta avviando verso la totale e definitiva guarigione.

Il suo stato attuale, però non gli consente ancora di uscire. E, per parecchi giorni dovrà rimanere ancora isolato, lontano dalla famiglia e dai suoi cari. Ma presto li potrà riabbracciare. Sarà lui stesso a raccontare la sua drammatica avventura, nel corso di un collegamento con lo studio da cui va in onda I Fatti vostri.

Magalli racconta gli altri eroi di tutti i giorni

A seguire, Giancarlo Magalli racconta, in uno spazio del programma mattutino di Rai 2, i nuovi eroi di tutti i giorni nell’Italia dell’emergenza da Coronavirus.

Stiamo parlando dei medici e degli operatori sanitari. Alcuni di loro interverranno nel programma. In particolare i telespettatori potranno ascoltare le testimonianze del dottore Felice Spaccavento, anestesista di Molfetta (Ba) e del dottore Giuseppe Maestri, farmacista di Piacenza.

Giancarlo Magalli spiega che si sono distinti per motivi diversi nel loro lavoro.E saranno proprio loro a raccontare quanto è difficile, in questo periodo così delicato, far fronte all’emergenza che sta attanagliando l’Italia.

I fatti vostri va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11.00 su Rai 2.