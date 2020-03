Com’era prevedibile il coronavirus fa sentire le proprie conseguenze anche sul GF Vip 4. Infatti i reclusi nella casa di Cinecittà sono stati avvertiti di quanto sta accadendo in Italia e della situazione drammatica che il nostro paese sta vivendo a causa del dilagare dell’infezione del Covid-19.

Tutti i Vip, o presunti tali, che ancora sono nel reality di Canale 5, hanno assistito anche alla conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E gli animi si sono infuocati.

GF Vip 4 coronavirus – paura e sgomento tra i concorrenti

I concorrenti del Grande Fratello Vip 4, dopo aver ascoltato le ultime notizie sull’emergenza coronavirus, hanno iniziato tra di loro una lunga discussione. Innanzitutto sono apparsi molto sconvolti e preoccupati per i propri familiari. Nella discussione che hanno avuto, per la prima volta i toni polemici sono scomparsi, ognuno pensava ai propri familiari lasciati nelle varie città italiane.

Patrick era preoccupato per la fidanzata e per il figlio. Analogamente Adriana Volpe esprimeva angoscia per la figlia e per il marito. Antonio Zequila faceva riferimento alla madre di 80 anni e, sconvolto, affermava di non aver mai visto un evento così drammatico in tutta la sua vita.

Tutti insieme hanno chiesto agli autori del Grande Fratello di dare loro delle indicazioni. La preoccupazione è che possa succedere qualcosa di brutto ai loro familiari mentre si trovano nella casa in una condizione che adesso mal si concilia con la gravità in cui versa l’Italia.

E davvero Mediaset adesso dovrà trovare una soluzione per il Grande Fratello Vip 4.

Come si svolge la puntata dell’11 marzo

Intanto c’è da sottolineare che Alfonso Signorini settimanalmente arriva da Milano a Roma. Sarà praticamente impossibile che compia questo viaggio anche per la puntata in onda stasera. Le restrizioni poste a tutti gli italiani che si vogliono spostare, impediranno al conduttore di raggiungere Roma.

E intanto c’è molta incertezza su come potrà essere la puntata di questa sera. Secondo indiscrezioni non dovrebbero esserci né Pupo, ovvero Enzo Ghinazzi, né Wanda Nara. I due si trovano rispettivamente in Toscana e a Parigi. In particolare Wanda Nara ha condiviso da poco l’hashtag #iorestoacasa. Insomma la sedicesima puntata del GF Vip 4, ove mai dovesse andare in onda, dovrebbe trasferirsi in uno studio di Milano. Tutto questo quando le decisioni di Mediaset non sono state ancora comunicate.

L’unica certezza è lo spostamento dello studio, perché quello di Roma pare sia stato chiuso definitivamente per questa edizione. Ciò significa che, il responso del televoto sarà accolto in maniera differente. Ovvero l’eliminato di turno non entrerà nello studio da cui va in onda il programma e non sarà accolto né dal conduttore, né dai due opinionisti.

È la prima volta nella lunga storia del Grande Fratello, iniziata a settembre del 2000, che ci si trova di fronte ad una situazione così drammatica. Mediaset, che ha già sospeso molte trasmissioni, dovrà adesso decidere anche per il futuro dei reclusi che ancora si trovano nella casa di Cinecittà.