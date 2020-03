Cambia il pomeriggio di Rai 1 a causa dell’emergenza coronavirus. La necessità di tenere informati i telespettatori, in nome del servizio pubblico, ha già comportato molti cambiamenti nei palinsesti. E’ stato sospeso Porta a porta. E altri programmi che hanno come base il coinvolgimento di concorrenti, come L’Eredità e Soliti ignoti, hanno già interrotto le registrazioni. Adesso c’è un nuovo aggiornamento nel palinsesto del day time di Rai 1. E parte da venerdì 13 marzo. Ecco che accade.

Coronavirus cambia pomeriggio Rai 1 – stop Prova del cuoco dal 13 marzo

Il primo cambiamento nel pomeriggio di Rai 1 avviene venerdì 13 marzo. Dopo il consueto appuntamento con UnoMattina che si conclude alle 10.00, prende la linea Eleonora Daniele con Storie italiane. Il programma però, non si conclude alle 12.00 ma va avanti fino alle 13.30 per la messa in onda del Tg 1. Quindi viene momentaneamente sospesa La prova del cuoco. Elisa Isoardi, la conduttrice, aveva già avvertito i telespettatori che il cooking show sarebbe stato interrotto per lasciare spazio all’informazione. Ma non era stato in grado di dire quando sarebbe avvenuto lo stop. Questo accadeva nella puntata di giovedì 12 marzo.

Eleonora Daniele nelle tre ore e mezza di diretta darà tutte le informazioni sugli sforzi che stanno facendo i medici da un ospedale all’altro, per salvare più vite umane possibili. E documenta come stanno reagendo gli italiani che, finalmente, sembrano aver capito l’importanza di dover restare a casa.

Vieni da me – stop da lunedì 16 marzo

Da lunedì 16 marzo viene momentaneamente sospeso anche il talk show di Caterina Balivo. Vieni da me, questo il titolo, era in onda dalle 14.00 alle 15.40 quando andava in onda la puntata quotidiana di Il paradiso delle Signore. La vita in diretta arriva in video proprio alle 14.00 e si protrae fino alle 15.40. A quest’ora viene confermato l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Successivamente La vita in diretta riprende la linea nell’orario consueto, le 16.35. E continua fino alle 18.40 quando c’è il game L’Eredità con Flavio Insinna. Anche questo programma, tra l’altro, è a rischio perchè sono state sospese le registrazioni in seguito alle ultime disposizioni governative.

Insomma bisogna lasciare spazio all’informazione il più possibile. E far passare il messaggio che bisogna stare in casa per cercare di contrastare l’espansione del virus. E per aiutare il personale degli ospedali, attualmente allo stremo.