Stasera in tv 13 marzo 2020. Molte le variazioni in programma per questa sera. Al posto di PresaDiretta una puntata speciale di Chi l’ha visto?. Ecco tutti gli appuntamenti.

Stasera in tv 13 marzo 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raidue, alle 21.20, una nuova puntata della serie The good doctor, terza stagione. Gli episodi che vanno in onda hanno come titoli: Il coraggio di Charlie e Lancio sulla luna.

Su Raitre, alle 21.20, va in onda una puntata speciale di Chi l’ha visto? completamente dedicata all’emergenza coronavirus. Cancellata l’ultima puntata di Presa diretta.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Il primo documentario è dedicato a uno dei più importanti architetti del ‘900: Pier Luigi Nervi. Tra le sue opere, il grattacielo Pirelli a Milano. Dalle strutture rigorose di Nervi si passa alla visione onirica del pittore Henry Rousseau.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i casi che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica. In queste settimane sono tornati a occuparsi degli omicidi di Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri, avvenuti nella Bergamasca. Qualcuno sospetta che siano state uccise dalla stessa persona.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Terzo appuntamento con la fase finale del talent: fra tre puntate Maria De Filippi proclamerà il vincitore di “Amici 19”. Anche stasera i ballerini e i cantanti si esibiscono all’interno dei “quadri” creati dal direttore artistico Giuliano Peparini. A giudicarli, Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada.

Stasera in tv – programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. E’ da sempre una delle caratteristiche che rendono inconfondibile il programma condotto da Diego Bianchi: la sua capacità di affrontare anche i problemi più spinosi che affliggono l’Italia contemporanea senza mai rinunciare all’ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. A una settimana dalla proclamazione del vincitore rivediamo il meglio della stagione con i giudici Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich. Tra i concorrenti, la Crew Powa Tribe, formata da 14 ragazzi provenienti dal Trentino.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza continua ad analizzare l’attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente satira.

I film di questa sera venerdì 13 marzo

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Jonathan Demme, Dove eravamo rimasti, con Meryl Streep. Rick, una cantante rock non più giovane, ha lasciato il marito e i figli per inseguire il suo sogno musicale. Ma ora la figlia è in crisi e lei deve tornare a casa per darle conforto.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film comico del 1994, di Peter Farrelly, Scemo & più scemo, con Jim Carrey, Jeff Daniels. Lloyd e Harry, due irresistibili pazzoidi, si lanciano in un’avventura difficile: rintracciare una donna bellissima, per la quale uno dei due ha perso la testa. Il risultato è esilarante.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di e con Clint Eastwood, Debito di sangue. Il detective Terry McCaleb ha subìto un trapianto di cuore che gli ha salvato la vita. Quando scopre che la donatrice è stata uccisa da un serial killer decide di indagare.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2007, di Shekhar Kapur, Elizabeth: The Golden Age. Elisabetta I si scontra con Filippo II di Spagna, che vorrebbe sul trono d’Inghilterra la cattolica Maria Stuarda. E la presenza a corte di un avventuriero complica le cose.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino. La storia di Tommaso Buscetta, primo grande pentito di mafia. La sua collaborazione con Giovanni Falcone portò al maxiprocesso di Palermo, che inflisse un duro colpo a Cosa Nostra.