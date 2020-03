Edoardo Raspelli torna con Le Storie di Melaverde oggi domenica 15 marzo alle 11.20 su Canale 5. Il critico gastronomico accompagna o telespettatori di nuovo in Sardegna alla scoperta degli allevamenti delle capre, del loro latte e dei loro grandi formaggi.

Le Storie di Melaverde 15 marzo Edoardo Raspelli in Sardegna

La Storia di Melaverde che Canale 5 propone questa mattina è ambientata in Sardegna. L’isola rappresenta la regione italiana dove si alleva il maggior numero di capre. Si pensi che siamo intorno alle 285 mila unità, su un totale che si avvicina agli 800 mila capi su tutto il territorio nazionale.

Il 46% del latte caprino italiano si produce in Sardegna. Ma, nonostante un primato di tale importanza per l’economia nazionale nel settore, l’allevamento della capra, in questa regione, è rimasto per la maggior parte legato a sistemi tradizionali, fatti di piccole aziende, con un numero limitato di capi, e basati sul pascolo brado o semibrado. Insomma non è mai stato realizzato l’indispensabile salto di qualità per poter portare questo settore ad una produzione moderna e tecnologica.

Le Storie di Melaverde – nuove frontiere per l’allevamento

Qualcosa però ora sta cambiando e finalmente sembra che si stiano aprendo nuove frontiere per l’allevamento. Accade grazie ad un progetto che sta portando avanti l’azienda leader in Italia nella produzione del latte di capra.

Edoardo Raspelli racconta due storie simbolo che rappresentano i due mondi che oggi convivono nel settore caprino sardo.

La prima storia è basata sull’allevamento tradizionale, legato alla cultura pastorale di un tempo che è sempore stato fondamentale in Sardegna.

La seconda, invece, è legata al nuovo che guarda al futuro, anche attraverso l’introduzione, sull’isola, di nuove razze di capre da latte.

Si parla, inoltre, di due formaggi singolari e di molti altri sapori tipici della Sardegna.

Ricordiamo che Le Storie di Melaverde propongono ogni domenica mattina, storie e argomenti già trattati, ma rivisitato sotto una angolazione differente.