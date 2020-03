Contrordine in casa Rai. per l’emergenza coronavirus è ItaliaSi che sostituisce la puntata odierna di Domenica in. La decisione è stata presa nel corso della mattinata di oggi, 15 marzo.

Mara Venier non potrà entrare nelle case degli italiani per il consueto appuntamento con il contenitore festivo di Rai1. E’ stata bloccata a causa della sua presenza nella puntata speciale di Porta a porta con i personaggi del mondo dello spettacolo. Solo 48 ore prima, Bruno Vespa aveva ospitato il Presidente della Regione Lazio e Segretario del PD, Nicola Zingaretti. Inoltre si teme per il gran numero di tecnici solitamente impegnati nella realizzazione di ogni puntata.

Coronavirus ItaliaSi sostituisce Domenica in

Se il coronavirus ha bloccato Domenica in, non è riuscito a fare altrettanto con Marco Liorni. Il conduttore di ItaliaSi, sarà infatti in onda con una puntata speciale del programma con sottotitolo #tuttiacasa.

Quindi l’appuntamento è fissato per il day time pomeridiano, dalle 14.00 su Rai1.

Marco Liorni è in studio a coprire tre ore e mezza di programmazione, le medesime dedicate ogni settimana al contenitore festivo di Mara Venier.

Insieme al conduttore, ci sono alcuni dei talent della squadra del Servizio Pubblico, ma rigorosamente in collegamento.

La decisione dell’azienda di viale Mazzini è finalizzata a fornire ai telespettatori più notizie e informazioni possibili sull’emergenza Covid – 19 che sta mettendo in ginocchio ogni settore del nostro Paese. Compreso il piccolo schermo.

E così, nello spazio solitamente riservato a Domenica in, piuttosto che mandare in onda il best of di segmenti spettacolari e interviste realizzate nell’edizione attualmente in onda, si è preferito l’approccio informativo.

ItaliaSi – boom di ascolti per la puntata di sabato 14 marzo

La decisione della Rai è stata dettata anche dalla constatazione degli ascolti raggiunti da ItaliaSi nella puntata di sabato 14 marzo. Il programma, interamente dedicato all’emergenza coronavirus, ha registrato, nella prima parte 3.297.000 con 17,48% e 4.385.000 con 20,39% nella seconda. Cifre altissime per l’appuntamento del sabato pomeriggio di Rai 1. Che adesso si allunga anche al day time pomeridiano domenicale.

E’ un momento difficile per gli italiani rinchiusi in casa che hanno bisogno anche di qualche momento di leggerezza e di speranza.