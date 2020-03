Stasera in tv 17 marzo 2020. Tornano i tre talk show del martedì sera, #Cartabianca su Rai 3, Fuori dal coro su Rete 4 e Di martedì su La7. Non manca il solito appuntamento con Pechino Express su Rai 2.

Stasera in tv 17 marzo 2020, programmi Rai

Rai 1 propone alle 21.20 il film del 2017 Ricomincio da noi. Quando Sandra scopre in tarda età che suo marito la tradisce regolarmente, decide di andarsene a Londra dalla sorella. una signora molto eccentrica. Grazie a lei riscoprirà che l’amore non ha età, e riprenderà il controllo sulla sua vita.

Alle 21.20 su Rai 2 è previsto il consueto appuntamento con Pechino Express, giunto alla sesta puntata. Graziati, martedì scorso, i Sopravvissuti, la squadra composta da Gennaro Lillio e Vera Gemma. La busta nera consegnata al conduttore Costantino della Gherardesca aveva infatti rivelato che la puntata non sarebbe stata eliminatoria. Il duo Gennaro-Vera si è formato dopo il forzato abbandono di Asia Argento, rimasta infortunata.

Su Rai 3 alle 21.20 torna #Cartabianca. Il talk condotto da Bianca Berlinguer tratta argomenti di stringente attualità e politica, tramite servizi e ospiti in collegamento o in studio.

Stasera in tv 17 marzo 2020, programmi Mediaset

Rete 4 manda in onda Mario Giordano e il suo Fuori dal coro alle 21.20. Il programma propone servizi di attualità e informazione, con ospiti in studio mediati dall’esuberante conduttore. Le ultime due puntate si erano concentrate sul Coronavirus.

Su Canale 5 alle 21.20 viene trasmesso il documentario Viaggio nella grande bellezza del Vaticano. Sostituisce la partita, valida per gli ottavi di finale di Champions League, Manchester City – Real Madrid, rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus.

Italia 1 prosegue con la trasmissione dei film di Harry Potter. Alle 21.20 va in onda Harry Potter e la Camera dei Segreti, il secondo capitolo della saga. Harry, dopo il primo scontro con il mortale nemico Voldemort l’anno prima, si trova nuovamente ad affrontare un oscuro mistero di Hogwarts: l’esistenza della Camera dei Segreti.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La7 Giovanni Floris conduce alle 21.15 diMartedì. Il format propone servizi e talk fra esperti e politici riguardo questioni di attualità, economia e politica.

In onda alle 21.20 su TV8 il film Amore in Linea. Priya Sethi, addetta a un call centre indiano, conosce e si innamora al telefono di un ragazzo di San Francisco e decide di andare in America per incontrarlo.

Inizia alle 21.20 sul canale Nove il film Matrimonio a 4 mani. Due bambine in vacanza durante un campo estivo scoprono casualmente di essere identiche come gemelle. Decideranno di sfruttare la somiglianza per far saltare il matrimonio del padre.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema Canale 301 è previsto alle 21.15 il thriller Il talento di Mr Ripley. Tom Ripley fa un viaggio in Italia alla ricerca di Dickie. E quando riesce a trovarlo resta affascinato dallo stile di vita che l’uomo conduce in compagnia della sua fidanzata. Con brutale ferocia lo uccide e ne assume l’identità

Inizia presto, alle 19.15, Spider-Man: Un nuovo universo, previsto su Sky Cinema Canale 303. Si tratta di un film di animazione imperdibile per i fan dell’Uomo Ragno e dei supereroi in generale. È stato recentemente acclamato dai fan e dalla critica per la sua storia emozionante e per la rivoluzionaria tecnica di animazione adoperata per produrlo.